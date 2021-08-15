Талибы захватили две трети афганской территории

Передовые силы "Талибана" были замечены всего в 11 км от афганской столицы.

Радикальное движение "Талибан" заявило, что под его контроль перешли центры в девяти провинциях в Афганистане.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Провинции Пактика, Пактия, Кунар, Фарьяб, Балх и Лагман перешли под контроль Исламского эмирата. В ходе этих завоеваний тысячи солдат, полиции и других вооруженных сил противоборствующей стороны сложили оружие и присоединились к моджахедам Исламского Эмирата", - говорится в официальном заявлении движения.

В нем также отмечается, что "тысячи единиц легкого и тяжелого оружия, миллионы боеприпасов, тысячи военных и невоенных транспортных средств, и оборудования были захвачены моджахедами во всех провинциях".

Под контролем талибов теперь находится примерно две трети афганской территории.

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Боевики активно действовали в провинции Логар, к югу от Кабула. Передовые силы "Талибана" были замечены всего в 11 км от афганской столицы. В то же время, сообщений о серьезных попытках талибов начать штурм столицы не поступало.

Боевики постепенно окружают Кабул. В самом городе, по сообщению BBC, крайне загружен международный аэропорт: иностранцы, а также получившие право на убежище за рубежом афганцы спешат покинуть Афганистан.

Боевики Талибана пошли в наступление после того, как Соединенные Штаты и их союзники объявили о завершении военной миссии в Афганистане. Полностью американцы выведут свои войска до конца августа.

Раньше генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация в Афганистане становится неуправляемой.

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