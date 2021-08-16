Мила Кузнецова в бикини едва удержала грудь 15-го размера

Модель ошеломила кадром с отдыха в Одессе.
Украинская plus-size модель Мила Кузнецова, которая известна своим огромным натуральным бюстом, не прекращает щеголять формами.
Так, 32-летняя владелица 15-го размера груди запостила в своем Instagram фото, где позирует на пляже в Одессе в бикини. На снимке Мила появилась в лифе с завязками, который едва удержал ее прелести.
"Одесса... Несите сметану", — написала модель, намекая, что сгорела под палящим солнцем.
Фолловеры Кузнецовой едва не потеряли дар речи, но все же подобрали комплименты для модели.
- Ухххх... какая красавица, купальник супер!
- Космическая
- Ты абсолютно прекрасна, Мила
- Ошеломляюще выглядишь
- Это пожар!
Напомним, не так давно мы подготовили о красавице несколько интересных фактов и ее пикантные фотографии и видео. Так, оказывается в детстве модель очень комплексовала из-за своей фигуры.