Мила Кузнецова в бикини едва удержала грудь 15-го размера

Модель ошеломила кадром с отдыха в Одессе.

Украинская plus-size модель Мила Кузнецова, которая известна своим огромным натуральным бюстом, не прекращает щеголять формами.

Так, 32-летняя владелица 15-го размера груди запостила в своем Instagram фото, где позирует на пляже в Одессе в бикини. На снимке Мила появилась в лифе с завязками, который едва удержал ее прелести.

Мила Кузнецова в бикини / instagram.com/mila_kuznetsova10

"Одесса... Несите сметану", — написала модель, намекая, что сгорела под палящим солнцем.

Фолловеры Кузнецовой едва не потеряли дар речи, но все же подобрали комплименты для модели.

Ухххх... какая красавица, купальник супер!

Космическая

Ты абсолютно прекрасна, Мила

Ошеломляюще выглядишь

Это пожар!

Напомним, не так давно мы подготовили о красавице несколько интересных фактов и ее пикантные фотографии и видео. Так, оказывается в детстве модель очень комплексовала из-за своей фигуры.

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