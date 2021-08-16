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Мила Кузнецова в бикини едва удержала грудь 15-го размера

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Мила Кузнецова в бикини едва удержала грудь 15-го размера

Мила Кузнецова в бикини / instagram.com/mila_kuznetsova10

Модель ошеломила кадром с отдыха в Одессе.

Украинская plus-size модель Мила Кузнецова, которая известна своим огромным натуральным бюстом, не прекращает щеголять формами.

Так, 32-летняя владелица 15-го размера груди запостила в своем Instagram фото, где позирует на пляже в Одессе в бикини. На снимке Мила появилась в лифе с завязками, который едва удержал ее прелести.

Мила Кузнецова в бикини / © instagram.com/mila_kuznetsova10
Мила Кузнецова в бикини / instagram.com/mila_kuznetsova10

"Одесса... Несите сметану", — написала модель, намекая, что сгорела под палящим солнцем.

Фолловеры Кузнецовой едва не потеряли дар речи, но все же подобрали комплименты для модели.

  • Ухххх... какая красавица, купальник супер!
  • Космическая
  • Ты абсолютно прекрасна, Мила
  • Ошеломляюще выглядишь
  • Это пожар!

Напомним, не так давно мы подготовили о красавице несколько интересных фактов и ее пикантные фотографии и видео. Так, оказывается в детстве модель очень комплексовала из-за своей фигуры.

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