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Мила Кузнецова вместила 13 размер бюста в эффектное красное бикини

Мила Кузнецова вместила 13 размер бюста в эффектное красное бикини

instagram.com/mila_kuznetsova10

Знаменитость поделилась откровенным кадром.

Украинская plus-size модель Мила Кузнецова, которая недавно соблазнительно продефилировала в купальнике с сверхглубоким декольте, вновь порадовала фанатов провокационным кадром.

На этот раз знаменитость поделилась снимком, на котором предстала в ярко-красном бикини, в котором напомнила героиню сериала "Спасатели Малибу".

На фотографии Мила позирует в туфлях черного цвета на высоком каблуке, стоя на балконе. Ее эффектный образ дополнила красная помада.

© instagram.com/mila_kuznetsova10
instagram.com/mila_kuznetsova10

"Смотри вперед с надеждой. Назад — с благодарностью. Вверх — с верой. По бокам — с любовью", — подписала фото Кузнецова.

Читатели страницы модели конечно же не удержались, чтобы не сделать ей комплименты:

  • Невероятно сексапильная
  • Какие стройные ножки
  • Девушка, да вы ослепительно прекрасна. Крутой купальник

Напомним, не так давно мы подготовили о красавице несколько интересных фактов и ее пикантные фотографии и видео. Так, оказывается в детстве модель очень комплексовала из-за своей фигуры.