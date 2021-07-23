Мила Кузнецова вместила 13 размер бюста в эффектное красное бикини

Знаменитость поделилась откровенным кадром.
Украинская plus-size модель Мила Кузнецова, которая недавно соблазнительно продефилировала в купальнике с сверхглубоким декольте, вновь порадовала фанатов провокационным кадром.
На этот раз знаменитость поделилась снимком, на котором предстала в ярко-красном бикини, в котором напомнила героиню сериала "Спасатели Малибу".
На фотографии Мила позирует в туфлях черного цвета на высоком каблуке, стоя на балконе. Ее эффектный образ дополнила красная помада.
"Смотри вперед с надеждой. Назад — с благодарностью. Вверх — с верой. По бокам — с любовью", — подписала фото Кузнецова.
Читатели страницы модели конечно же не удержались, чтобы не сделать ей комплименты:
- Невероятно сексапильная
- Какие стройные ножки
- Девушка, да вы ослепительно прекрасна. Крутой купальник
Напомним, не так давно мы подготовили о красавице несколько интересных фактов и ее пикантные фотографии и видео. Так, оказывается в детстве модель очень комплексовала из-за своей фигуры.