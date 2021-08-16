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В ООН отреагировали на эскалацию конфликта в Афганистане

В ООН отреагировали на эскалацию конфликта в Афганистане

Дым поднимается после боев между талибами и афганскими работниками службы безопасности в Кандагаре 12 августа / Associated Press

В ООН продолжают поступать сообщения о серьезных нарушениях прав человека в Афганистане.

Организация Объединенных Наций с глубоким беспокойством следит за ситуацией в Афганистане и призывает "Талибан" и все остальные стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы защитить жизни и обеспечить удовлетворение гуманитарных потребностей.

С соответствующим заявлением в воскресенье, 15 августа, выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Потребность в помощи растет, а операционная среда становится более ограниченной из-за эскалации конфликта, — говорится в заявлении. — ООН по-прежнему полна решимости вносить вклад в мирное урегулирование, поощрять права всех афганцев, особенно женщин и девочек, и предоставлять жизненно важную гуманитарную помощь и критически важную поддержку нуждающимся гражданским лицам".

Отмечается, что в понедельник, 16 августа, генеральный секретарь поднимет вопрос Афганистана на открытом заседании Совета Безопасности ООН.

Между тем министр обороны США Ллойд Остин одобрил введение еще тысячи военнослужащих в Афганистан. Основная миссия американских войск — обеспечить безопасность в международном аэропорту Кабула во время эвакуации.

Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

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