Дым поднимается после боев между талибами и афганскими работниками службы безопасности в Кандагаре 12 августа / Associated Press

В ООН отреагировали на эскалацию конфликта в Афганистане

В ООН отреагировали на эскалацию конфликта в Афганистане

В ООН продолжают поступать сообщения о серьезных нарушениях прав человека в Афганистане.

Организация Объединенных Наций с глубоким беспокойством следит за ситуацией в Афганистане и призывает "Талибан" и все остальные стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы защитить жизни и обеспечить удовлетворение гуманитарных потребностей.

С соответствующим заявлением в воскресенье, 15 августа, выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

[media type="relative" id="1847062»] "Конфликт заставляет сотни тысяч людей покинуть свои дома. Продолжают поступать сообщения о серьезных нарушениях прав человека в общинах, наиболее пострадавших от боевых действий", — отметил он. Гутерриш выразил особое беспокойство "будущим женщин и девочек, чьи трудом завоеванные права должны быть защищены". "Все злоупотребления должны быть прекращены", — убежден генсек, который настаивает на "обеспечении соблюдения и защиты международного гуманитарного права, а также прав и свобод всех людей".

"Потребность в помощи растет, а операционная среда становится более ограниченной из-за эскалации конфликта, — говорится в заявлении. — ООН по-прежнему полна решимости вносить вклад в мирное урегулирование, поощрять права всех афганцев, особенно женщин и девочек, и предоставлять жизненно важную гуманитарную помощь и критически важную поддержку нуждающимся гражданским лицам".

Отмечается, что в понедельник, 16 августа, генеральный секретарь поднимет вопрос Афганистана на открытом заседании Совета Безопасности ООН.

Между тем министр обороны США Ллойд Остин одобрил введение еще тысячи военнослужащих в Афганистан. Основная миссия американских войск — обеспечить безопасность в международном аэропорту Кабула во время эвакуации.

Напомним, что боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.

что вызвало резкую международную реакцию. Сейчас талибы контролируют дворец президента. Они фотографируются с оружием и забрали флаг страны.

и забрали флаг страны. 15 августа "Талибан" захватил стратегический город Джелалабад — пятый по величине.

Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

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