На украинских оптовых рынках подешевел виноград: какая стоимость

Цены на фрукты стабильны.

В течение недели на оптовых рынках юга подешевел виноград от 25-50 грн/кг до 15-30 грн/кг.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга AgroTimes.

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Эксперты сообщают, что цены на сезонные фрукт стабильны. Так, на самом большом оптовом фермерском рынке юга "Нежданная" в Херсонской области яблоки предлагают по 10 грн/кг, груши — от 10 до 25 грн/кг, сливы — 35, персики — 15-25 грн/кг. За килограмм малины просят 65 грн, а ежевики — 35 грн.

Отмечается, что низкие цены на бахчевые: арбузы предлагают по цене от 90 коп/кг, а дыни — от 3.5 грн/кг.

Килограмм перца стоит от 6 до 25 грн. Стоимость томатов — от 5,5 грн до 25 грн. Огурцы стоят 10-13 грн/кг, кабачки — от 3.5 грн/кг, цуккини — 5-10 грн/кг, баклажаны — от 8 грн/кг.

Стабильная цена на свеклу — 5 грн/кг, морковь — тоже по 5 грн/кг. Лук — от 3 грн/л. Килограмм капусты — от 4,5 грн до 10 грн.

Как сообщалось, цены на сахар могут снизиться — такие прогнозы делают эксперты. Начался новый сезон сахароварения. В этом году аграрии отчитываются об удачном урожай сахарной свеклы. Именно это повлияет на стоимость сахара. К слову, прошлогодний урожай был хуже. Этот фактор повысил стоимость сахара.

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