В Украине в разгаре сезон овощей: какая стоимость

Цены на рынках стабильны.
В Украине продолжается сезон овощей: цены на них стабильны.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга AgroTimes, рассказали в Сніданку з 1+1.
Стоимость картофеля остается неизменной, несмотря на увеличение предложения. Килограмм стоит от четырех до пяти гривен.
Держится низкая цена на баклажаны: стоимость около десяти гривен за килограмм. Огурцы продают по восемь гривен, а кабачки — четыре гривны за килограмм. Также подешевели розовые и желтые томаты — 12-15 грривень. Цены на красные томаты начинаются от пяти гривен.
Как сообщалось, цены на дыни выросли на треть. В разгар сезона эта сладкая бахчевых культур в среднем стоит 11 грн за килограмм. Аналитики скачок стоимости дынь связывают со снижением предложения на рынке.