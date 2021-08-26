В Украине в разгаре сезон овощей: какая стоимость

В Украине в разгаре сезон овощей: какая стоимость

Цены на рынках стабильны.

В Украине продолжается сезон овощей: цены на них стабильны.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга AgroTimes, рассказали в Сніданку з 1+1.

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Стоимость картофеля остается неизменной, несмотря на увеличение предложения. Килограмм стоит от четырех до пяти гривен.

Держится низкая цена на баклажаны: стоимость около десяти гривен за килограмм. Огурцы продают по восемь гривен, а кабачки — четыре гривны за килограмм. Также подешевели розовые и желтые томаты — 12-15 грривень. Цены на красные томаты начинаются от пяти гривен.

Как сообщалось, цены на дыни выросли на треть. В разгар сезона эта сладкая бахчевых культур в среднем стоит 11 грн за килограмм. Аналитики скачок стоимости дынь связывают со снижением предложения на рынке.

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