В течение суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня — ООС

Боевых потерь среди украинских военных нет.
За прошедшие сутки, 25 августа, зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 26 августа.
Вблизи Новолуганского российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Травневого — с автоматических станковых гранатометов.
В направлении Катериновки оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов.
На Луганщине было зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди украинских военных нет, сообщили в штабе. "О всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм", — говорится в сводке.
По состоянию на утро 26 августа нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский пообещал помиловать десятки осужденных ветеранов АТО-ООС. Для помощи ветеранам создали Консультативный совет обеспечения прав и свобод защитников Украины.