Курс доллара и евро на 26 августа

Курс доллара и евро на 26 августа

Стоимость доллара составляет 26,7 гривны, а евро — 31,3 гривны.

В четверг, 26 августа, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 26 августа:

Доллар США — 26,70 грн (плюс 3 коп.).

Евро — 31,34 грн (плюс 22 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 25 августа:

Доллар США — 26,65/26,80 грн.

Евро — 31,05/31,40 грн.

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