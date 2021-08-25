Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Курс доллара и евро на 26 августа

Курс доллара и евро на 26 августа

УНИАН

Стоимость доллара составляет 26,7 гривны, а евро — 31,3 гривны.

В четверг, 26 августа, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 26 августа:

  • Доллар США — 26,70 грн (плюс 3 коп.).
  • Евро — 31,34 грн (плюс 22 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 25 августа:

  • Доллар США — 26,65/26,80 грн.
  • Евро — 31,05/31,40 грн.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация