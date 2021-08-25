Курс доллара и евро на 26 августа

Стоимость доллара составляет 26,7 гривны, а евро — 31,3 гривны.
В четверг, 26 августа, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 26 августа:
- Доллар США — 26,70 грн (плюс 3 коп.).
- Евро — 31,34 грн (плюс 22 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 25 августа:
- Доллар США — 26,65/26,80 грн.
- Евро — 31,05/31,40 грн.
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