Гороскоп на 26 августа для всех знаков Зодиака: день искушений и обмана

Гороскоп на 26 августа для всех знаков Зодиака: день искушений и обмана

День тотального обмана и искушений, которые могут преследовать на каждом шагу.

Поскольку даже самые позитивные люди в это время могут оказать на других плохое влияние, желательно сократить общение до минимума – благо, такое воздержание продлится недолго – уже завтра можно будет вернуться к обычному режиму контактов.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 26 августа для Овнов

Вывести вас из себя попытаются на только коллеги, но и близкие люди – друзья и родные, и если от первых можно отмахнуться, то ко вторым необходимо отнестись с большой осторожностью.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 26 августа для Тельцов

Конфликты, которые будут возникать буквально из ничего – на пустом месте, – могут испортить отношения с любимым человеком: чтобы это не произошло, необходимо держать эмоции под контролем.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 26 августа для Близнецов

Выяснение отношений с близким человеком лучше перенести на другой день – сегодня вам вряд ли удастся доказать свою правоту, а значит, ссора, стремительно переходящая в конфликт, вам обеспечена.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 26 августа для Раков

Генеральная уборка, проведенная в этот день, поможет не только навести чистоту и порядок, но и очистить свой дом или квартиру от негативной энергии, которая скопилась там за последнее время.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 26 августа для Львов

К возможному предложению быстрого и легкого заработка, с которым к вам обратится малознакомый человек, необходимо отнестись с осторожностью: на поверку оно окажется не таким уж выгодным.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 26 августа для Дев

В этот день необходимо отказаться от любых – даже самых незначительных – финансовых операций: велика вероятность ошибки, которая вместо ожидаемой прибыли приведет к досадным потерям.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 26 августа для Весов

От самокритики сегодня необходимо отказаться: вместо пользы она принесет исключительно вред, точнее, серьезный удар по самооценке, которую впоследствии придется долго и упорно повышать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 26 августа для Скорпионов

Не стоит отдавать свою энергию для подпитки токсичным людям, которые могут провоцировать вас на неадекватное поведение, лучше отнестись к их выходкам спокойно, тогда направленная против вас злоба вернется обратно.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 26 августа для Стрельцов

Будьте осторожны с сотрудниками, которые неожиданно проявят интерес к вашим профессиональным планам: рассказав им о своих идеях, вы рискуете вскоре узнать, что именно они успешно воплощают их в жизнь.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 26 августа для Козерогов

Не самый благоприятный день для принятия важных жизненных решений: вам не удастся просчитать все риски, поэтому, скорее всего, любое из них, к большому вашему сожалению, окажется ошибочным.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 26 августа для Водолеев

Рекомендуется отказаться от общения с людьми из прошлого – кроме негатива, от которого вы пытались избавиться в течение нескольких лет, оно ничего больше не принесет.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 26 августа для Рыб

Важно беречь от житейских катаклизмов пожилых родственников – их энергетика находится практически на нуле, поэтому им самим, без вашей поддержки, будет сложно противостоять им.

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