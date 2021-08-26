Народные приметы, обряды и обычаи 26 августа

Если в августе много паутины — на долговременную и пригожую осень.

26 августа верующие и церковь чтит память отдание праздника Преображения Господня, перенесение мощей преподобного Максима Исповедника, обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского, святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца, мучеников Ипполита, Иринея, Авундия iи мученицы Конкордии в Риме.

26 августа: церковный праздник

Максим Исповедник, преподобный, тоже известный как Максим Богослов — христианский подвижник, неоплатоник, монах, богослов; преподаватель в Константинопольской высшей школе. Оппонент ереси монофелитов, видел задача человека в восстановлении целостности своей природы и космоса. Максим Исповедник утверждает сосуществования души и тела, однако сам он не избежал платоновских уклонов.

26 августа: что нужно делать

Молиться спастись от стихийных бедствий, пожаров и различных болезней. А молитвы перед иконой Божьей Матери помогают исцелиться и найти выход в самых сложных ситуациях.

26 августа: что категорически запрещено делать

садитесь за руль автомобиля;

заниматься важными делами.

26 августа: народные традиции

Ранее в этот день традиционно завершали уборочные и ремонтные работы в подсобных помещениях (сараях, погребах), и окончательно готовили их для хранения зимних продуктовых запасов, уже собирали полным ходом.

Также опускали в погреба овощи нового урожая, замаринованные хозяйками помидоры с огурцами и сваренное варенье.

26 августа: украинские народные приметы

Паук широко плетет длинные паутины — сохранится теплая погода, расположил свои сети колесом — на сушу.

Если в августе много паутины — на долговременную и пригожую осень.

Если мухи в доме вяло сидят на стенах и не летают — признак приближения непогоды.

Дикие гуси не спеша летят в теплые края, делают остановки — осень порадует длинным теплом.

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