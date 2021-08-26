Астрологический прогноз на 26 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: день тяжелой и опасной энергетики, которая не сулит людям ничего хорошего – напряжение будет буквально витать в воздухе. Не лучшее время для работы, требующей сосредоточенности и скрупулезности. Стоит держать в узде эмоции – взяв верх над разумом и логикой, они могут привести к непредсказуемым последствиям. Для улаживания проблем понадобится спокойствие и сдержанность. Решая важные вопросы, руководствуйтесь не логикой, а интуицией.

Символ дня: паук, паучья сеть.

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: день благоприятнее для активных действий.

Число дня: 1.

Цвет дня: голубой, лазоревый.

Камни дня: агат, гематит, зеленый гранат.

За какую часть тела отвечает: пупок.

Болезни дня: уязвимыми становится желудочно-кишечный тракт, возможно обострение психических заболеваний. В общем, болезни нынешнего дня опасны своей продолжительностью – даже банальная простуда может затянуться на месяц.

Слова дня: доверяй, но проверяй.

Геометрическая фигура дня: асимметрия.

Брак и отношения дня: не стоит назначать на этот день оформление брака – он может закончиться, не начавшись – из-за ссоры на пороге загса.

Мистика дня: можно использовать магическую силу огня, окуривая помещение травами или ладаном, и даже просто смотреть на пламя.

Табу дня: нельзя общаться с агрессивными людьми, не умеющими контролировать свое поведение.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются интроверты, которые – несмотря на присущую им харизму и лидерские качества – обществу других людей предпочитают одиночество, что не мешает им достичь высот в своей профессии

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