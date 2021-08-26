26 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

26 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день большое количество грибов в лесах может предвещать о хорошем хлебном урожае в следующем году.

Какой сегодня день

В четверг, 26 августа, Украина отмечает День авиации. В Аргентине в этот день празднуют День актеров и День Солидарности (в честь дня рождения Матери Терезы), в Намибии — День героев, в США — День равенства женщин и Национальный день собак, в Иране — День трудящихся.

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Памятные даты 26 августа

1498 — Микеланджело получил заказ на создание скульптурной группы для собора святого Петра в Риме. "Пьета", или "Оплакивание Христа", выполненная из цельного блока каррарского мрамора, стала одним из самых знаменитых его творений.

1728 — Витус Беринг открыл пролив между Азией и Америкой, получивший название Берингов пролив.

1813 — началась Дрезденская битва. На следующий день Наполеон победил союзную прусско-австро-русскую армию.

1833 — члены экспедиции Джона Росса обнаружены на острове Баффин (арктическая Канада) после трех лет проживания числа местных племен.

1907 — закованный в цепь и брошенный в воду иллюзионист Гарри Гудини всплыл на поверхность через 57 секунд.

1939 — Гитлер предъявил Польше ультиматум с требованием передать Германии Данциг (Гданськ).

1945 — Украинская ССР ратифицировала Устав ООН.

Церковный праздник сегодня 26 августа

Православная церковь 26 августа чтит память церковного деятеля и богослова 18 века Тихона Задонского. Он считается крупнейшим православным просветителем своего времени. В 1759 году он стал архимандритом Тверского Желтикова Успенского монастыря, позже — епископом Кексгольмским и Ладожским, а затем – епископом Воронежским и Елецким.

Епископ Тихон в первую очередь заботился о одготовке достойных пастырей, приложил много сил к организации системы духовного образования. Сам он на духовные должности пытался ставить лиц достойных, предоставляя им правильные установки относительно обязанностей высокого звания. Занимался он и обустройством храмов. Современники свидетельствуют о том, что святитель Тихон имел огромное моральное влияние на общественную жизнь. В старости, уйдя на покой, он написал несколько значимых духовных произведений. Канонизация Тихона Задонского произошла в 1861 году — благодаря многочисленным сведениям о чудесах, которые имели место у его мощей.

Верующие считают Тихона помощником в избавлении от всякой уныния, ему молятся об умиротворении души.

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Что нельзя делать в этот день

Нельзя ругаться, ссориться и желать кому-то зла

Нельзя грустить и плакать;

Нельзя заниматься тяжелой физической работой;

Нельзя давать в долг;

Нельзя ходить босиком по росе.

Приметы на 26 августа

В этот день было принято обходить дом с иконой Божией Матери "Страстная". У крестьян также существовал обычай убирать в сараях и погребах, заговаривать сени и зимние хранилища от недоброго слова, от дурного глаза и всякой нечисти.

На Тихона наблюдали за ветрами: если они дули тихо — ждали ветра на несколько дней вперед, а если проносились бурей — это предвещало дождливый сентябрь. Были и приметы, связанные с урожаем, в частности, в случае большого количества грибов в лесах можно надеяться и на хлебное плодородие в следующем году.

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Туман над лесом — к хорошему урожаю грибов.

Тихий ветер — к теплой и сухой погоде, а буря — к дождливому сентябрю.

Сова ухает ночью — к перемене погоды.

Грибов много в лесу — к богатому урожаю хлеба через год.

Погода безветренная — к шторму.

Сено сыреет на сеновале — к дождю.

Новолуние красного цвета — к сырой погоде.

Месяц в кольце — погода будет меняться.

Именины 26 августа

День ангела (именины) сегодня, 26 августа, празднуют: Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Константин, Ксения, Максим, Николай, Тихон, Яков.

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