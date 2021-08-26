Три знака, которым сегодня не стоит верить никому на слово

День, когда активизируются аферисты и мошенники всех мастей, да и просто непорядочные люди, цель которых – обмануть, заманить в свои сети и обвести вокруг пальца. Важно осторожно относиться к словам, поступкам и предложениям, с которыми могут обратиться другие люди, особенно если они обещают неслыханную прибыль за весьма непыльную работу.

Сегодня, 26 августа, поддаваться влиянию посторонних людей не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них никому нельзя верить даже на слово.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы из тех людей, про которых принято говорить, что они себе на уме – могут заговорить и сбить с пути истинного кого угодно, включая профессиональных мошенников и вокзальных цыганок, промышляющих гаданием. Но сегодня они, видимо, будут не в форме, потому что позволят себя убедить в вопросе с заведомым подвохом, который в любое другое время отмели бы без раздумий, поэтому звезды настоятельно рекомендуют представителям знака соблюдать осторожность

Рак (22.06 – 22.07)

Раки доверчивы от природы, потому им необходимо быть осмотрительными всегда, но сегодня – особенно, поскольку они рискуют принять на веру любую чушь, а значит, оказаться обманутыми. Общаясь с человеком, который настойчиво продвигает какую-либо идею, буквально навязывая ее представителям знака, им неплохо бы задаться вопросом: а зачем ему это нужно – в чем, как говорил герой старого кинофильма, его интерес? Ответ, скорее всего, не оставит сомнений: его цель – заработать за счет обмана.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги вообще-то – стреляные воробьи, на мякине их не проведешь, но сегодня, настроившись на романтический лад, они будут склонны считать правдой любую ложь. Стоит ли говорить о том, что такое настроение и поведение для сдержанного и прагматичного человека особенно обидно и, что уж там греха таить, опасно. Уже завтра они опомнятся, но исправление сделанных сегодня ошибок окажется задачей непростой, а в некоторых случаях и невыполнимой.

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