Гороскоп на 26 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 26 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют заглянуть за пределы нашего сознания.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 26 августа 2021 рассказывает, что Ракам следует продемонстрировать характер, а Львам нужно больше сотрудничать с людьми.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 26 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Семерка кубков"

Выбирайте что-то одно. В отношениях не стоит разрываться между любимыми. На работе выберите только одну цель и отправляйтесь к ней.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Четверка мечей"

Успокойтесь. Сейчас — время отдохнуть. В отношениях задумайтесь над их продолжением. А на работе запланируйте отпуск.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Король кубков"

Прислушайтесь к советам мудрого мужа. В отношениях вы способны на большее. На работе ищите единомышленников.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Сила"

Продемонстрируйте характер. В любви покажите партнеру или партнерше вашу силу. Действуйте активно на работе.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Четверка жезлов"

Нужно больше сотрудничать с людьми. В отношениях двигайтесь друг к другу. А на работе начните новый этап.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Двойка кубков"

Помните о том, что отношения — это не только секс. Добавьте больше дружбы к вашей любви. На работе попробуйте найти настоящих друзей.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Десятка кубков"

ТСН.ua

Наслаждайтесь тем, что имеете. В отношениях двигайтесь вместе с выбранной цели. На работе не будет препятствий.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Влюбленные"

Окунитесь в чувство. В любви раскройте ваше сердце настежь. А на работе придется столкнуться с определенным выбором.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Двойка мечей"

Будет больно. Нужно стиснуть зубы. В отношениях защищайте свои позиции. А на работе отстаивайте свое.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Семерка жезлов"

Боритесь и побеждайте. В отношениях покажите, кто в них главный. В рабочих вопросах защищайте дело, которое вы делаете.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Дурак"

Двигайтесь вперед. Не бойтесь в отношениях начинать что-то новое. А на работе — действовать нестандартно.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Королева жезлов"

Время проявить огонь. В любви раскройте свой потенциал. На работе стоит вести себя динамичнее.

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