Таропрогноз на 23-29 августа: что карты нам предвещают

Карты Таро позволяют понять, куда двигаться дальше.

Карты Таро является уникальным способом гадания, ведь на 78 картонных листовках символически изображены сфера любви, финансов, интеллекта и борьба за лучшую жизнь. Карты Таро давно вышли из мрака "знания для избранных" и любой может их рассматривать, только немного поупражнявшись. А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз на неделю — 23-29 августа — от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Паж жезлов"

Эта карта свидетельствует о вестнике, новом взгляде на старые вещи, шансе. Она сообщает о желании двигаться и развиваться в новом направлении, радостном принятии предложения, творческом энтузиазме, волшебном ухажере, честном человеке, но, порой, инфантильном отношении к делам и проверке собственных сил.

Если появляется эта карта, то пора начать новое дело, исследовать все возможности, открывающиеся перед вами, получить вдохновение. А нынешние отношения следует взглянуть под новым углом зрения, чтобы оживить любовь и пробудить чувства заново. Также эта карта рассказывает о том, что следует быстро заканчивать немало проектов, скоро у вас не останется сил, чтобы подтянуть все "хвосты".

В общем карта показывает немало оптимизма и энтузиазма. В будущем вы получите удовольствие от жизни. Просто протяните руку и проявите свою волю.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Башня"

Эта карта свидетельствует о внешних изменениях, неожиданных событиях и тому подобное. Она рассказывает об уничтожении прошлого и проявлении нового. Сейчас следует осознать, что любая защита не может гарантировать чувство безопасности. Нужно больше приспосабливаться к ситуации и пытаться понять суть событий. Не подвергайте хаоса вокруг вас и неожиданным проблемам.

Сейчас вы переживаете изменения или они не за горами. Обычно эти изменения вызваны внешним катализатором и вы сами не можете остановить уничтожение. Но иногда изменения приносят освобождение от ограничений и дает новый взгляд на жизнь.

Любое событие кажется роковым, если мы не можем на нее влиять. Однако часто изменения просто необходимы. Сейчас вы получите силу, чтобы подстроиться под любые новые ситуации и двигаться дальше.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Дьявол"

Эта карта сообщает о рабстве из-за денег, материализме, жизни во лжи, искушении и тому подобное. Она свидетельствует о желании средств и власти, бессознательных инфантильных реакциях, отказ от контроля, манипуляциях окружающими, ограниченности мышления.

Также читайте Таропрогноз на август: что карты нам предвещают

Наш собственный внутренний дьявол является причиной большинства наших проблем, вызванных отсутствием осознанием собственных действий и иллюзиями. Эта карта заставляет нас осознать пределы собственных возможностей, осознать свои действия и действия других лиц. Помните, что нас сковывают и узость мышления или ожидания других людей. Это говорит настоящий дьявол внутри нас.

Сейчас вы по рукам и ногам связаны своими страхами, убеждениями или пагубной ситуацией. Вы можете не замечать правды, настолько вас ослепляют иллюзии. Вас не должны обманывать лживые ценности. Сейчас нужно проверить ваши убеждения, точку зрения и цель в жизни.

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