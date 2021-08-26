ВОЗ останется в Афганистане, но ее запасы на исходе

ВОЗ останется в Афганистане, но ее запасы на исходе

В Афганистане уже использованы 70 процентов материалов из "неприкосновенного запаса"

Всемирная организация здравоохранения заявила, что продолжает работать в Афганистане, но ее запасы медицинских материалов на исходе.

Об это сообщает "Интерфакс".

Численность ее персонала в Афганистане составляет 700 человек, которые работают во всех 34 провинциях страны. Но представительство ВОЗ не намерено покидать страну и просит международное сообщество о поддержке.

ВОЗ пытается добиться разрешения на доставку в Афганистан 500 тонн медицинских материалов, но пока кабульский аэропорт не принимает коммерческие рейсы.

По информации главы отдела менеджмента, в региональном офисе ВОЗ Раны Хадже, в настоящее время многие афганские медицинские учреждения работают, однако запасы необходимых материалов на исходе.

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В Афганистане уже использованы 70 процентов материалов из "неприкосновенного запаса", который обычно создают в любой стране на случай чрезвычайных ситуаций. Оставшегося на складе хватит на неделю, организации срочно пополнить запасы медицинских материалов и оборудования.

По данным ВОЗ, представители движения "Талибан", занимающиеся вопросами здравоохранения, не оказывают давления на медработников и призывают их вернуться на рабочие места. Однако многие женщины из числа медперсонала не торопятся возвращаться, а некоторые в свете возникшей ситуации решили уволиться.

Также в Афганистане растет число инфицированных COVID-19. На фоне массовой миграции людей вирус будет распространяться с еще большей скоростью. Масштабы тестирования на COVID-19 по сравнению с прошлой неделей сократились на 80 процентов. Вакцины получили лишь пять процентов афганцев - это около двух миллионов человек.

Напомним:

Движение "Талибан", которое внедряло строгую версию исламского законодательства, когда руководило Афганистаном до 2001 года, более недели назад вернуло полный контроль над страной.

Во время первой с момента захвата власти в стране пресс-конференции, которую представители "Талибана" провели в Кабуле, пресс-секретарь группировки заявил, что права женщин будут уважать согласно исламского законодательства — шариата. По его словам, женщины смогут получать образование, в том числе в университетах. Они будут иметь право на работу. Ношение паранджи женами не будет обязательным, достаточно только платка.

согласно исламского законодательства — шариата. По его словам, женщины смогут получать образование, в том числе в университетах. Они будут иметь право на работу. Ношение паранджи женами не будет обязательным, достаточно только платка. На самом деле в стране уже начались репрессии: ведущих новостей снимают с эфиров, а двери домов активисток и других влиятельных девушек обозначают краской для будущих наказаний.

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