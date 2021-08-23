Украина наконец получила очередной кредит от МВФ — деньги уже на счету

Сумма транша составляет 1,9 миллиарда долларов.
В понедельник, 23 августа, на счет Украины в МВФ поступило 1,9 миллиарда долларов. Это — очередной транш кредита от Международного валютного фонда.
"Сегодня 1,9 млр СПЗ поступили на счет Украины в МВФ! Отличный подарок ко Дню Независимости! Слава Украине!", — написала в Facebook первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.
Напомним, Международный валютный фонд утвердил распределение специальных прав заимствования (СПЗ) на сумму 650 млрд долларов для поддержки мировой экономики. Украина в рамках этой программы в целом получит 2,7 млрд долларов.
Украина потратит полученные от МВФ 2,7 млрд долларов на преодоление последствий коронакризиса. Об этом еще 3 августа сообщила пресс-служба ОП со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.