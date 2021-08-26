Курс доллара и евро на 27 августа

Курс доллара и евро на 27 августа

Стоимость доллара составляет 26,8 гривны, а евро — 31,5 гривны.

В пятницу, 27 августа, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы будут действовать в течение ближайших двух выходных — субботы и воскресенья, 28 и 29 сентября.

Официальные курсы валют Нацбанка на 27 августа:

Доллар США — 26,77 грн (плюс 7 коп.).

Евро — 31,51 грн (плюс 17 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 26 августа:

Доллар США — 26,70/26,85 грн.

Евро — 31,20/31,55 грн.

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