Народные приметы, обряды и обычаи 27 августа

Много ягод на рябине — осень будет дождливой.

27 августа церковь и верующие чествуют предпразднство Успения Пресвятой Богородицы, пророка из 12 Михея, перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского, преподобного Аркадия Новоторжского, священномученика Маркелла, епископа Апамейского.

27 августа: церковный праздник

Михей — "малый" библейский пророк, родом из деревни Морасф (Мареши или Морешет-Гат) в Шфела. Жил в Иудее в годы падения Самарии. Пророчествовал при царях Езекии и Манассии, был современником Исайи. Михей является автором одноименной пророческой книги — Книги пророка Михея, шестой среди книг «малых пророков».

Пророк Михей стоит у истоков необычного для своего времени стремление «упростить» иудаизм в его этической сущности.

27 августа: народные традиции

В этот день наблюдали за погодой: если буря этого дня, то на ненастный сентябрь.

Также в народе 27 августа отмечается как День каменщика. Строители храмов и каменных дел мастера всегда пользовались уважением на Руси. Некоторые из них даже опасались и зря старались не раздражать и не обижать.

27 августа: народные приметы

Много ягод на рябине — осень будет дождливой, если мало — сухой.

Много орехов — голодный год.

Паук широко плетет длинные паутины — сохранится теплая погода, расположил свои сети колесом — на сухую.

27 августа: что нужно делать

В этот день предки пытались закончить все работы в поле. Помогали и тем, у кого не было мужчины в доме — вдовам и сиротам.

27 августа: что категорически запрещено делать

вести нескромно;

ссориться;

оскорблять близких;

употреблять алкоголь.

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