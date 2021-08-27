Народные приметы, обряды и обычаи 27 августа

Много ягод на рябине — осень будет дождливой.
27 августа церковь и верующие чествуют предпразднство Успения Пресвятой Богородицы, пророка из 12 Михея, перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского, преподобного Аркадия Новоторжского, священномученика Маркелла, епископа Апамейского.
27 августа: церковный праздник
Михей — "малый" библейский пророк, родом из деревни Морасф (Мареши или Морешет-Гат) в Шфела. Жил в Иудее в годы падения Самарии. Пророчествовал при царях Езекии и Манассии, был современником Исайи. Михей является автором одноименной пророческой книги — Книги пророка Михея, шестой среди книг «малых пророков».
Пророк Михей стоит у истоков необычного для своего времени стремление «упростить» иудаизм в его этической сущности.
27 августа: народные традиции
В этот день наблюдали за погодой: если буря этого дня, то на ненастный сентябрь.
Также в народе 27 августа отмечается как День каменщика. Строители храмов и каменных дел мастера всегда пользовались уважением на Руси. Некоторые из них даже опасались и зря старались не раздражать и не обижать.
27 августа: народные приметы
- Много ягод на рябине — осень будет дождливой, если мало — сухой.
- Много орехов — голодный год.
- Паук широко плетет длинные паутины — сохранится теплая погода, расположил свои сети колесом — на сухую.
27 августа: что нужно делать
В этот день предки пытались закончить все работы в поле. Помогали и тем, у кого не было мужчины в доме — вдовам и сиротам.
27 августа: что категорически запрещено делать
- вести нескромно;
- ссориться;
- оскорблять близких;
- употреблять алкоголь.
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