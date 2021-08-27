Курс доллара и евро на 28 августа

Стоимость доллара составляет 26,9 гривны, а евро — 31,7 гривны.
В субботу, 28 августа, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 28 августа:
- Доллар США — 26,92 грн (плюс 15 коп.).
- Евро — 31,66 грн (плюс 15 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 27 августа:
- Доллар США — 26,80/27,00 грн.
- Евро — 31,35/31,70 грн.
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