В Испании рухнул дом: под завалами ищут мать с ребенком

В Испании рухнул дом: под завалами ищут мать с ребенком

Спасатели выясняют причину обвала.

В испанском городе Пенискола обвалился дом, в котором три этажа.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 26 августа.

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Сейчас спасатели под завалами ищут двух человек — женщину с ребенком. Одного мужчину госпитализировали в медучреждение с травмами.

Обвал произошел накануне около 20:00. Большинство квартир в доме сдавали в аренду отдыхающим — 30-х человек отселили в гостиницу. Что стало причиной обвала, еще выясняют. Предварительно предполагают, что дом мог упасть из-за подтопления после дождей. Теперь спасатели проверяют соседние здания.

Новости мира: в испанском городе Пенискола обвалился дом - под завалами ищут женщину с ребенком

Как сообщалось, в результате оползня в Индии, несколько транспортных средств, среди которых пассажирский автобус, оказались под завалами. Отмечается, что под завалами оказались более 40 человек. Спасателям удалось освободить двенадцать раненых лиц, сразу госпитализировали в больницу. Также были обнаружены тела четырех жертв.

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