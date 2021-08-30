Соратница Навального покинула Россию — СМИ

В росСМИ пишут, что Кира Ярмыш выехала в Хельсинки.

Пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш якобы покинула РФ.

Об этом утверждает "Интерфакс" со ссылкой на собственные два источника.

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По сведениям одного из них, Ярмыш выехала в Финляндию, в Хельсинки.

8 августа стало известно, что из России выехала еще одна соратница Навального — Любовь Соболь. За пять дней до отъезда суд назначил ей полтора года ограничения свободы

Напомним, что 16 августа 2021 года Ярмыш приговорили к полутора годам ограничения свободы. Ей запретили менять постоянное место жительства без предварительного уведомления, покидать Москву, посещать массовые мероприятия.

Ранее сообщалось, что Киру Ярмыш задержали по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве. Кроме того, ее обвиняют в призывах к участию в акции протеста 23 января на поддержку Навального.

Напомним, Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января с Берлина, где лечился после отравления "Новичком". Его самолет, который должен был прибыть в "Внуково", перенаправили в аэропорт "Шереметьево". Там его задержали.

Судебное заседание по делу Навального состоялось 18 января и его оставили под арестом. Суд Москвы 2 февраля заключил Навального на 3,5 года. После задержания оппозиционера в России начались массовые митинги во многих городах страны. Во время акций силовики жестко задержали тысячи человек.

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