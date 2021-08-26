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Эксперты прогнозируют уменьшение стоимости сахара

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Эксперты прогнозируют уменьшение стоимости сахара

pixabay.com

В Украине новый сезон сахароварения.

Цены на сахар могут снизиться — такие прогнозы делают эксперты.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Начался новый сезон сахароварения. В этом году аграрии отчитываются об удачном урожае сахарной свеклы. Именно это повлияет на стоимость сахара. К слову, прошлогодний урожай был хуже. Этот фактор повысил стоимость сахара.

Напомним, 2020 года стоимость сахара выросла на 75%. В прошлом году был большой неурожай свеклы. За год цена на свеклу подскочила вдвое — на сто процентов.

Как сообщалось, подсолнечное масло существенно подешевеет до конца августа — прогнозируют в Министерстве экономики. По данным ведомства, первой подешевеет масло социальных сортов. Цена может упасть на полтора процента. Цены на остальные виды масла будут пересматривать уже после завершения сбора урожая подсолнечника.

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