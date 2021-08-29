Ксению Мишину и Эллерта увидели вместе на свадьбе у друзей

Актриса даже поймала букет невесты.

Экс-"Холостячка" Ксения Мишина и сценарист Александр Эллерт, которых недавно застали в аэропорту перед вылетом в отпуск, продолжают и дальше появляться вместе на публике.

Хотя пара не подтверждает, что они снова сошлись после разрыва, но все на это указывает. Их все чаще видят вместе. На этот раз парочка засветилась на свадьбе у друзей: Дмитрия Совы и Дарьи Легейды.

Ксения Мишина поймала букет невесты / instagram.com/mireshkin_daniil

Один из гостей, присутствовавший на торжественном мероприятии, опубликовал в сторис в Instagram видео, на котором видно, как Мишина поймала букет невесты. Счастливую Ксению обнял ее сын, а после этого к ней подошел Эллерт.

Мишина и Эллерт на свадьбе / instagram.com/mireshkin_daniil

Отметим, что неделю назад Александр романтично поздравил свою экс-любимую Мишину с годовщиной отношений. В то же время Ксения получила большой букет роз. Что ж, будем ждать, когда влюбленные прекратят скрывать свои отношения.

Напомним, что в середине июля пара сообщила о разрыве отношений. Мишина разместила пост, в котором заявила, что разрывает отношения с Александром. Причину Ксения уточнять не стала. Однако, знаменитость отметила, что она стала инициатором такого решения и добавила, что оно окончательное.

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