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Ксению Мишину и Эллерта застали вместе перед вылетом в отпуск

Ксению Мишину и Эллерта застали вместе перед вылетом в отпуск

instagram.com/misha.k.ua

Пару увидели в аэропорту.

Экс-"Холостячка" Ксения Мишина и сценарист Александр Эллерт, которые разорвали отношения в июле, похоже, снова помирились.

Так, парочку на днях застали в одном из аэропортов, откуда они отправлялись в отпуск на Кипр. Видео с Ксенией и Александром появилось в TikTok. В ролике влюбленные стоят к камере спинами, однако у фанов не осталось сомнений, что это именно Мишина и Эллерт.

@ f.multifan

Ксю и Саша были замечены вместе в аэропорту # рекомендации # эллертксюша # мышиная # мишинаэллерт # эллерт # холостяк # ксениямишина

♬ оригинальный звук — multifandom

Кроме того, после этого Ксения активно делится фотографиями и видео с отдыха, правда, в сторис показывает только сына Платона и ни намека на Эллерта.

Ксения Мишина на Кипре / © instagram.com/misha.k.ua
Ксения Мишина на Кипре / instagram.com/misha.k.ua

Между тем, фаны уже сами успели сделать выводы после увиденного:

  • И Эллерта показывай. Хватит вам уже шифроваться. Вы все равно не умеете это делать
  • Так когда свадьба?
  • Хорошо Эллерт фотографирует
Александр Эллерт тоже, но шифруется / © instagram.com/ellert_a
Александр Эллерт тоже, но шифруется / instagram.com/ellert_a

Отметим, что неделю назад Александр Эллерт романтично поздравил свою экс-возлюбленную Ксению Мишину с годовщиной отношений. В то же время Ксения получила большой букет роз.

Напомним, что в середине июля пара сообщила о разрыве отношений. Мишина разместила пост, в котором заявила, что разрывает отношения с Александром. Причину Ксения уточнять не стала. Однако, знаменитость отметила, что она стала инициатором такого решения и добавила, что оно окончательное.

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