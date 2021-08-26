Ксению Мишину и Эллерта застали вместе перед вылетом в отпуск

Пару увидели в аэропорту.

Экс-"Холостячка" Ксения Мишина и сценарист Александр Эллерт, которые разорвали отношения в июле, похоже, снова помирились.

Так, парочку на днях застали в одном из аэропортов, откуда они отправлялись в отпуск на Кипр. Видео с Ксенией и Александром появилось в TikTok. В ролике влюбленные стоят к камере спинами, однако у фанов не осталось сомнений, что это именно Мишина и Эллерт.

Кроме того, после этого Ксения активно делится фотографиями и видео с отдыха, правда, в сторис показывает только сына Платона и ни намека на Эллерта.

Ксения Мишина на Кипре / instagram.com/misha.k.ua

Между тем, фаны уже сами успели сделать выводы после увиденного:

И Эллерта показывай. Хватит вам уже шифроваться. Вы все равно не умеете это делать

Так когда свадьба?

Хорошо Эллерт фотографирует

Александр Эллерт тоже, но шифруется / instagram.com/ellert_a

Отметим, что неделю назад Александр Эллерт романтично поздравил свою экс-возлюбленную Ксению Мишину с годовщиной отношений. В то же время Ксения получила большой букет роз.

Напомним, что в середине июля пара сообщила о разрыве отношений. Мишина разместила пост, в котором заявила, что разрывает отношения с Александром. Причину Ксения уточнять не стала. Однако, знаменитость отметила, что она стала инициатором такого решения и добавила, что оно окончательное.

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