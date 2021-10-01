Експерти прогнозують зростання цін на молоко: яка буде вартість

Експерти прогнозують зростання цін на молоко: яка буде вартість

Здорожчають і молочні продукти.

На українських ринках і в магазинах зросте вартість молока і молочних продуктів.

Про це з посиланням на дані Асоціації виробників молока повідомляє agronews.ua.

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"Молоко і молочні продукти незабаром подорожчають. Це відбувається традиційно на зиму - це сезонний фактор"– пояснює президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Експерт прогнозує зростання ціни на 10%. Він наголошує, що вартість виросте досить швидко - якщо швидко настануть холоди. Серед причин здорожчання молока і молочних продуктів називають зниження пропозиції сирого молока. Крім того, ціноутворення залежить від вартості кормів та від урожаю.

Як повідомлялося, до кінця року в Україні гречка може подорожчати на третину - це прогнози Міжнародної асоціації гречки. За останні два роки ціна на цю крупу постійно росла - від 10 грн до 50 грн. Економісти прогнозують, якщо аграрії вирішать підняти вартість гречки, споживач просто обере інші крупи. Адже, окрім гречки, українці з'їдають на рік 20 млн тонн різного типу зернових.

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