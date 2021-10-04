Транзит газу до Угорщини через Україну відновився - ЗМІ

Потік газу через пункт "Берегово" перевищує 204 тисячі кубометрів на годину.
Транзит газу до Угорщини через територію України увечері в неділю, 3 жовтня, відновився.
Про це свідчать дані оператора ГТС Угорщини FGSZ, пише "РБК-Україна".
Зазначається, що потік газу через пункт "Берегово" на українсько-угорському кордоні перевищує 204 тисячі кубометрів на годину.
Водночас повідомлялося, що від ранку 1 жовтня "Газпром" зупинив транзит газу до Угорщини через територію України.
Це сталося після підписання нового, розрахованого на 15 років, контракту на постачання газу в обхід України між урядом Угорщини та російським концерном "Газпром".
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав інцидент "ударом" по українсько-угорським відносинам і пообіцяв відповісти.
- За різними оцінками, від такого контракту Україна може втратити до 20% обсягів транзиту. Втім, збитки може принести не лише це. По-перше, частину газу Угорщина зберігала у наших сховищах і це також давало гроші. По-друге, саме із Угорщини Україна імпортувала значні обсяги газу за віртуальним реверсом.
- У "Нафтогазі" заявили, що газовий контракт Угорщини та Росії призведе до зниження прокачування і збільшення витрат на транспортування блакитного палива через територію України. ГТС доведеться наростити кількість агрегатів для підтримки тиску в системі.