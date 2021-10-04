Астрологический прогноз на 4 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: день, когда любое начинание, какой бы сферы жизни оно ни касалось, буквально обречено на успех, главное, не комплексовать и верить в свои силы. Можно также решать финансовые вопросы, подписывать важные сделки и заключать серьезные и перспективные договоры. Единственное условие, которое выдвигают звезды: все поступки должны быть направлены на добро, в противном случае можно не рассчитывать на удачу.

Символ дня: кувшинка, водяная лилия, лотос.

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: день лучше провести в покое.

Число дня: 1

Цвет дня: сиреневый и фиолетовый.

Камни дня: арагонит, хризопраз.

За какую часть тела отвечает: глаза, сосудистая система.

Болезни дня: недуги дня могут прежде всего коснуться глаз, поэтому важно поберечь их: меньше читать и работать за компьютером, а также больше гулять и смотреть вдаль

Слова дня: отдых и покой.

Геометрическая фигура дня: асимметричные фигуры и линии.

Брак и отношения дня: необходимо уделить время пожилым родственникам.

Мистика дня: хорошее время для получения информации о собственном "я".

Табу дня: ни в коем случае нельзя ничего ломать и разрушать, даже сорванные цветы высшие силы могут счесть преступлением.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди, для которых дух выше и значимее материи. Они проводят жизнь в созерцаниях и размышлениях, поэтому суть многих вещей, скрытых от других людей, для них ясен и прозрачен. Часто связывают свою жизнь с искусством, хотя из-за многогранной одаренности не всегда могут определить, с каким именно его видом связать свою деятельность.

Гороскопы на октябрь 2021:

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