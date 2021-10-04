4 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

4 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день в мире отмечают Всемирный день животных.

Какой сегодня день

В понедельник, 4 октября, в мире отмечают начало Всемирной недели космоса (4-10 октября), Всемирный день животных, Всемирный день архитектуры и Всемирный день питомца.

В Лесото в этот день празднуют День Независимости (1966), в Мозамбик — День мира и согласия (1992), в Польше — День животных (2006).

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Памятные даты 4 октября

1535 — напечатана первая англоязычную Библию ( "Библия короля Якова").

1582 — Папа Римский Григорий XIII объявил о проведении реформы календаря, которая имела целью ликвидировать ошибку в вычислении дат: с момента введения юлианского календаря к XVI веку "набежала" разница в 10 дней по сравнению с астрономической датой. Согласно нововведениям Папы, после 4 октября 1582 года сразу же наступало 15 октября. Новый календарь получил название "григорианского".

1675 — нидерландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.

1812 (21 сентября по ст. ст.) — в Крыму заложили Никитский ботанический сад.

1875 — декретом австро-венгерского императора Франца-Иосифа I основан университет в Черновцах (теперь Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича).

1883 — впервые отправился в рейс "Восточный экспресс", соединивший Османскую империю с Западной Европой.

1911 — в Лондоне введен в действие первый в мире эскалатор.

1958 — из Лондона в Нью-Йорке начались первые регулярные трансатлантические рейсы реактивных самолетов.

1965 — Папа Римский Павел VI издал буллу, которой снял с евреев обвинение в смерти Иисуса Христа.

Церковный праздник сегодня 4 октября

4 октября православная церковь чтит память апостола от семидесяти Кодрата, который в 1 веке проповедовал слово Божие в Афинах и носил чин епископа.

По преданию, он обратил в христианство многих язычников, вызвало ненависть закоренелых идолопоклонников. Однажды разъяренная толпа напала на Кодрата, чтобы побить его камнями. Хотя Кодрат остался жив, язычникам удалось его схватить и бросить в темницу, где мученик впоследствии умер от голода. Самый известный труд Кодрата считается апология христианства, которая так поразила императора Адриана, что он издал указ, запрещающий осуждать кого-либо без доказательств.

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Что нельзя делать в этот день

В этот день в коем случае нельзя ничего поднимать с перекрестка.

Не одалживайте никому деньги.

Не стойте этого дня долго на пороге, чтобы не навлечь в дом беду.

Не делайте больших покупок — радости они вам не принесут.

Нельзя 4 октября свататься — к распаду пары.

Приметы на 4 октября

На Руси Кондрата (Кодрата) и Ипата считали днем ​​плодородия и земледелия. В этот день обязательно нужно было работать — в первую очередь удобрять землю свежим навозом.

Также в этот день примечали, которая стоит погода. Считалось, что она продержится без изменения четыре недели. Также знали, что если при резком северо-восточном ветре светит солнце, то зима будет холодной.

Резко 4 октября похолодало — скоро придет зима.

Много орехов, но нет грибов — примета, что зима будет снежной и суровой.

Днем холодно, а ночью становится теплее — скоро будет непогода.

Associated Press

Именины 4 октября

День ангела (именины) сегодня, 4 октября, празднуют: Агния, Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Исаак, Константин, Петр.

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