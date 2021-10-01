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Зеркальная дата 02.10.2021: что нужно сделать и чего стоит избегать

Зеркальная дата 02.10.2021: что нужно сделать и чего стоит избегать

ТСН.ua

Удача может улыбнуться тем, кто не боится нестандартных решений.

Зеркальными называют даты, которые можно читать как слева направо, так и справа налево, а также переставив некоторые цифры. Считается, что они обладают необычайной силой, обладают позитивной энергетикой, приносят удачу. Зеркальная дата считается счастливой, с ней связано множество особенностей. Зеркальные даты — это одни из самых благоприятных дней в году. Удача может улыбнуться тем, кто не боится нестандартных решений, надеется на лучшее и умеет воспринимать происходящее с оптимизмом.

Зеркальная дата 02.10.2021: что нужно делать

  • Полезны прогулки и физические упражнения, которые также поднимут настроение.
  • Занимайтесь своей повседневной работой, но при этом уже можно присматриваться к новым возможностям.
  • При этом не стоит сидеть сложа руки: в этот день можно смело приступить к достижению цели, однако излишняя спешка при отсутствии уверенности будет ни к чему.
  • В этот день нужно действовать. Даже если вы устали, стоит найти в себе возможность открыть второе дыхание.
  • Нужно почаще улыбаться и вспоминать самые счастливые дни вашей жизни, чтобы яркие мгновения повторились в будущем.
  • Это - самый удачный день в году, чтобы отказываться от вредных привычек и избавиться от старого, ненужного.
  • Это лучшее время для формирования гармоничного союза и парности в отношениях.
  • Этот день - хорошее время, чтобы усилить свою привлекательность, шарм, харизму и сексуальность 

Зеркальная дата 02.10.2021: что категорически запрещено

  • Не стоит рисковать в денежных вопросах, лучше вести себя осторожно.
  • С покупками лучше пока повременить, деньги в больших количествах тоже лучше не тратить. 
  • В этот день лучше избавиться от плохого настроения и негативных эмоций. 
  • Не надо ни с кем вступать в конфликты и злословить, а также хорошо бы забыть о старых обидах.
  • Не стоит злоупотреблять алкогольными напитками, а также надо будет проявить повышенную внимательность на дороге за рулем автомобиля, а иначе это может закончиться неприятностями.
  • Лениться и прокрастинировать в этот день также не стоит. Вселенная наказывает не только за слова и за поступки, а и за бездействие. 
  • Не ругайте себя за промахи и ошибки. Лучше подумайте, как их исправить.
  • Нельзя грустить, унывать, сокрушаться по несбывшимся мечтам - такие мысли могут материализоваться и удача и впрямь отвернется.

Зеркальная дата 02.10.2021: ритуал 

Чтобы привлечь позитивные перемены, изменить жизнь к лучшему, нужно в ночь с 1 на 2 октября написать на листочке 3 своих заветных, и, главное, осуществимых желания, после чего положить записку под подушку. В эту же ночь может присниться вещий сон, который подскажет, когда исполнятся ваши желания.

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