Зеркальная дата 02.10.2021: что нужно сделать и чего стоит избегать

Зеркальная дата 02.10.2021: что нужно сделать и чего стоит избегать

Удача может улыбнуться тем, кто не боится нестандартных решений.

Зеркальными называют даты, которые можно читать как слева направо, так и справа налево, а также переставив некоторые цифры. Считается, что они обладают необычайной силой, обладают позитивной энергетикой, приносят удачу. Зеркальная дата считается счастливой, с ней связано множество особенностей. Зеркальные даты — это одни из самых благоприятных дней в году. Удача может улыбнуться тем, кто не боится нестандартных решений, надеется на лучшее и умеет воспринимать происходящее с оптимизмом.

Зеркальная дата 02.10.2021: что нужно делать

Полезны прогулки и физические упражнения, которые также поднимут настроение.

Занимайтесь своей повседневной работой, но при этом уже можно присматриваться к новым возможностям.

При этом не стоит сидеть сложа руки: в этот день можно смело приступить к достижению цели, однако излишняя спешка при отсутствии уверенности будет ни к чему.

В этот день нужно действовать. Даже если вы устали, стоит найти в себе возможность открыть второе дыхание.

Также читайте Ретроградный Меркурий 2021: гороскоп для всех знаков зодиака

Нужно почаще улыбаться и вспоминать самые счастливые дни вашей жизни, чтобы яркие мгновения повторились в будущем.

Это - самый удачный день в году, чтобы отказываться от вредных привычек и избавиться от старого, ненужного.

Это лучшее время для формирования гармоничного союза и парности в отношениях.

Этот день - хорошее время, чтобы усилить свою привлекательность, шарм, харизму и сексуальность

Зеркальная дата 02.10.2021: что категорически запрещено

Не стоит рисковать в денежных вопросах, лучше вести себя осторожно.

С покупками лучше пока повременить, деньги в больших количествах тоже лучше не тратить.

В этот день лучше избавиться от плохого настроения и негативных эмоций.

Не надо ни с кем вступать в конфликты и злословить, а также хорошо бы забыть о старых обидах.

Не стоит злоупотреблять алкогольными напитками, а также надо будет проявить повышенную внимательность на дороге за рулем автомобиля, а иначе это может закончиться неприятностями.

Лениться и прокрастинировать в этот день также не стоит. Вселенная наказывает не только за слова и за поступки, а и за бездействие.

Не ругайте себя за промахи и ошибки. Лучше подумайте, как их исправить.

Нельзя грустить, унывать, сокрушаться по несбывшимся мечтам - такие мысли могут материализоваться и удача и впрямь отвернется.

Зеркальная дата 02.10.2021: ритуал

Чтобы привлечь позитивные перемены, изменить жизнь к лучшему, нужно в ночь с 1 на 2 октября написать на листочке 3 своих заветных, и, главное, осуществимых желания, после чего положить записку под подушку. В эту же ночь может присниться вещий сон, который подскажет, когда исполнятся ваши желания.

Читайте также:

Ретроградный Меркурий: под его влиянием Земля будет находиться вплоть до 18 октября

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку