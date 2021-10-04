Как танцы влияют на тело и мозг: эксперимент ТСН

Олимпийская чемпионка по фехтованию рассказала, что после нескольких занятий по танцам от крепатуры даже хромала.

Среди танцоров вряд ли можно найти громил с накачанными мышцами, однако они всегда в тонусе, особенно если занимаются с детства.

О том, насколько полезны танцы и как этот вид спорта влияет на тело и мозг, 3 октября говорится в сюжете ТСН.Тижня.

Хореограф Анна Кузьменко впервые вышла на паркет в четыре года. Затем на несколько лет изменила танцам со спортивной гимнастикой. Но потом поняла — танцевальную душу не обманешь.

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"Танцы дают то, что не дает спорт, особенно для девушек. Это пластика, осанка. Это сексуальность скрытая, которая с течением времени начинает проявляться. Танцоры — это такие, я их называю, зеркальные люди. Когда мы танцуем, смотрим в зеркало. Как танцуем, какая у нас пластика", — убеждает танцовщица.

Нагрузка здесь умножается на внешний эффект, постоянно работает и мозг. И это только повышает энергозатраты, так как буквально уничтожает калории.

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан с "танцевальным" стажем в 1,5 месяца и один из самых известных танцовщиков в Украине Дмитрий Дикусар принимают участие в "Танцах со звездами".

Спортсменка рассказывает, что после тренировок от 3 до 5 часов почти ежедневно имела сильную крепатуру.

"Я не могла сидеть потом вообще. Хромала от того, что была крепатура, — говорит звезда мирового спорта и продолжает: — Если я всю жизнь работала, чтобы укрепить свой плечевой пояс, то мне его нужно расслабить. В танцах работают все мышцы, от пальчика до уха".

"Это очень динамичный ритмический вид спорта. Он захватывает ребенка. Имеет очень разнообразный вектор нагрузок на наши суставы, на наши мышцы. Поэтому дети, которые занимаются танцами, будут более гармонично развиваться, — говорит спортивный врач Руслан Лебедь. — Дети, занимающиеся танцами, имеют более красивую осанку, потому что это один из элементов тренировки".

Кроме того, что танцы являются надежными союзниками в борьбе с проблемами сердечно-сосудистой системы и прекрасно тренируют координацию тела, они также буквально является "гимнастикой" для мозга. Что-то вроде изучения стихов, но телом.

Эксперимент журналистов ТСН показал, что за полчаса как бега, так и танцев, можно потратить одинаковое количество калорий. В то же время у корреспондентки Нины Грушецкой ритм сердца во время тренировки на беговой дорожке достиг 136 ударов в минуту, а во время занятия по танцам — 153 ударов в минуту.

Дистанция же вышла почти одинаковой — 4,5 км на беговой дорожке и 4 км на паркете. "Танцевальные" минуты прошли для меня быстрее и интереснее. И в этом "интереснее", видимо, и есть скрытый секрет танцоров. Они живут долго. Вспомните Чапкиса", — говорит Грушецкая.

Подробнее смотрите в видеоролике:

Новости недели: насколько полезны танцы и как этот вид спорта влияет на тело и мозг

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