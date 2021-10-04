Гороскоп на 4 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют лучше понять свою судьбу.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 4 октября 2021 рассказывает, что Скорпионам стоит ожидать изменений, а у Весов пришло время для развития.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 4 октября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Семерка кубков"
Не гонитесь за всем и сразу. В отношениях не стоит иметь несколько целей. На работе выберите одну цель.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Четверка мечей"
Нужно отдохнуть. В отношениях возьмите паузу. А на работе — наслаждайтесь новогодним отдыхом.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Повешенный"
Измените свое отношение к ситуации. В отношениях присмотритесь внимательнее к партнеру или партнерше. На работе не нагружайте себя слишком сильно.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Дьявол"
Впереди вас ожидают искушения. В отношениях решайте, стоит ли им поддаться. А на работе их лучше избегать.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Ваши победы близко. В любви действуйте решительно. А на работе не сдержите творческих порывов.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях задумайтесь, что и как вы делаете. На работе рассматривайте несколько вариантов развития событий.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Императрица"
Время для развития наступил. В отношениях время выйти на новых уровень. А на работе старайтесь начать новый проект.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Башня"
Все меняется. В отношениях вам могут сделать больно. А на работе следует позаботиться о прочный фундамент.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Рыцарь мечей"
Двигайтесь вперед. Добавьте смелости в отношениях. На работе не бойтесь препятствий.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Двойка мечей"
Вы знаете, как надо действовать, но боитесь сделать первый шаг. В любви защищайте свое сердце. На работе вас могут обидеть.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Паж жезлов"
Интеллект — ваша сильная сторона. В отношениях проявите интеллектуальный компонент, а на работе — профессионализм.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Паж пентаклей"
Работайте над новыми достижениями. В отношениях ожидайте большего. На работе смело действуйте, несмотря на вызовы.
- Гадание на картах: подготовка и правила.
- Хиромантия: как читать линии на руках.
- Последний ретроградный Меркурий 2021 : что обязательно нужно сделать и чего следует избегать
- Мистические руны: как гадать на древней азбуке
- Мистический прогноз на 4-10 октября: что руны нам предвещают
- Мистический прогноз на октябрь: что руны нам предвещают