Гороскоп на 4 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 4 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют лучше понять свою судьбу.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 4 октября 2021 рассказывает, что Скорпионам стоит ожидать изменений, а у Весов пришло время для развития.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 4 октября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Семерка кубков"

Не гонитесь за всем и сразу. В отношениях не стоит иметь несколько целей. На работе выберите одну цель.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Четверка мечей"

Нужно отдохнуть. В отношениях возьмите паузу. А на работе — наслаждайтесь новогодним отдыхом.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Повешенный"

Измените свое отношение к ситуации. В отношениях присмотритесь внимательнее к партнеру или партнерше. На работе не нагружайте себя слишком сильно.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Дьявол"

Впереди вас ожидают искушения. В отношениях решайте, стоит ли им поддаться. А на работе их лучше избегать.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Ваши победы близко. В любви действуйте решительно. А на работе не сдержите творческих порывов.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях задумайтесь, что и как вы делаете. На работе рассматривайте несколько вариантов развития событий.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Императрица"

Время для развития наступил. В отношениях время выйти на новых уровень. А на работе старайтесь начать новый проект.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Башня"

Все меняется. В отношениях вам могут сделать больно. А на работе следует позаботиться о прочный фундамент.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Двигайтесь вперед. Добавьте смелости в отношениях. На работе не бойтесь препятствий.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, как надо действовать, но боитесь сделать первый шаг. В любви защищайте свое сердце. На работе вас могут обидеть.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Паж жезлов"

Интеллект — ваша сильная сторона. В отношениях проявите интеллектуальный компонент, а на работе — профессионализм.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Паж пентаклей"

Работайте над новыми достижениями. В отношениях ожидайте большего. На работе смело действуйте, несмотря на вызовы.

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