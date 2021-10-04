Астролог назвал лучших любовников среди знаков Зодиака

Согласитесь, зачастую выбор любовников становится делом случая.

Влюбляясь, мы хотим именно этого человека видеть своим интимным партнером, не спрашивая у него при этом паспортных данных и уж тем более знак Зодиака. Тем не менее среди представителей одних знаков больше хороших любовников, а среди других – меньше. Астролог Людмила Булгакова назвала лучших любовников Зодиака.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы по праву считаются лучшими любовниками Зодиака – причем касается это не только их сексуальных талантов, но и искусству соблазнения. Иногда кажется, что они могли бы – в случае необходимости – написать руководства по коллекционированию женских сердец, ведь трудно найти даму, которая могла бы перед ними устоять. Во всяком случае, те, в чьем списке трофеев есть любовник-Скорпион, могут подтвердить: от романа с ним незабываемые впечатление сохраняются на всю оставшуюся жизнь.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки покоряют своих возлюбленных редким сочетанием застенчивости и наглости, которые, будучи пущенными в ход одновременно, производят на женщин неизгладимое впечатление – например, как мороженое с горячим шоколадом. Общаясь, они производят впечатление редких скромников, но, оказавшись в постели, остаются таковыми только в том случае, если они находятся там одни – в противном случае надо быть готовым к смелым – и даже отчаянным – поступкам с их стороны.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы берут любовные крепости полным самоотречением: в сексуальных отношениях они – во-первых, да и во-вторых тоже – думают о своей партнерше, и только в-третьих – о самих себе. Такое отношение трудно не оценить, да и результат оно, как правило, дает хороший: партнерши от представителей знака без ума. Впрочем, надо отдать им должное: Тельцы не только умелые, но и выносливые любовники, которые не знают устали в интимных занятиях, что тоже добавляет баллы в копилку их привлекательности.

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