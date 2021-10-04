Народні прикмети, обряди і звичаї 4 жовтня

Польові миші переселяються до людських жител восени - на сувору зиму.

4 жовтня церква та віряни вшановують пам'ять вiддання свята Воздвиження Животворчого Хреста Господнього, апостола вiд 70-ти Кодрата, знайдення мощей святителя Димитрiя, митрополита Ростовського, преподобного Даниїла Шужгорського, преподобного Йосифа Заоникиївського, священномучеників Іпатія, єпископа, та Андрiя, пресвітера, святителів Ісакiя i Мелетiя, єпископів Кіпрських. Мучеників Євсевiя i Приска.

4 жовтня: церковне свято

Кодрат — один з апостолів від сімдесяти. Народився ймовірно в другій половині I століття. Став єпископом в Афінах після загиблого мученицькою смертю Публія. Проте Дмитро Ростовський називає його єпископом Магнезії.

У 126 році він представив імператору Адріану, коли той перебував у Малій Азії, твір на захист християн — "Апологію". Його праця мала успіх — імператор видав указ не засуджувати нікого без доказів.

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Також його твором визнається послання до Діогнета, що збереглося до наших днів.

Бувши апостолом Христовим, він був свідком хресної смерті Господа і потім натхненно проповідував християнство в Греції, за що був побитий камінням, але вижив. Потім його посадили в тюрму. Кодрат помер, заморений голодом в темниці. Апостола Кодрата визнають першим з грецьких християнських апологетів.

4 жовтня: народні традиції

Починали готуватися до зими. Про тих, хто легковажив, казали: "Пустий господар по Кіндраті не має ще кожуха в хаті". Вважали, що різкий північно-східний вітер — на холодну зиму.

4 жовтня: що варто робити

Говорили, що 4 жовтня потрібно обов’язково працювати, оскільки саме це обіцяє щастя. Звечора опалювали стодоли, біля яких збиралися молотники, співали пісні і розмовляли. Прийнято було починати роботу опівночі – для цього розводили багаття. Працівників 4 жовтня пригощали вівсяною кашею.

4 жовтня: українські народні прикмети

Якщо польові мурашки витягли високі купини, то осінь і весна будуть дощовими, з буйними водоймами.

Коли подушки гнізд у рудих лісових мурах товсті й міцно складені, то зима буде морозяною.

Польові миші переселяються до людських жител восени - на сувору зиму, а весною - мокре літо; якщо болотяні миші влаштовують поверх купин гнізда, - на мокру весну.

4 жовтня: що категорично заборонено робити

їсти до сходу сонця;

ходити до лісу.

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