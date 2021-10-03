Гороскоп на 4 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно будувати плани і їх реалізовувати

Гороскоп на 4 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно будувати плани і їх реалізовувати

День, коли зірки повертають всіх, хто витає в небесах, на грішну землю, звертаючи увагу на проблеми, які потрібно вирішувати.

Замість того щоб згадувати минуле, необхідно будувати плани на майбутнє і, як наслідок, ставати до їх реалізації в сьогоденні. Можна наводити лад на присадибній ділянці, готуючи його до зими, а також купувати і продавати нерухомість.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 4 жовтня для Овнів

День отримання винагороди за добрі справи, зроблені раніше: тим, хто не може похвалитися списком благодіянь, розраховувати в цьому сенсі не на що: тут, як кажуть у таких випадках, що посієш, те й пожнеш.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 4 жовтня для Тельців

Приводів для нервування цього дня може виявитися достатньо, але всі вони не будуть коштувати виїденого яйця: перш ніж спалахнути як сірник, подумайте, чи будете ви пам'ятати про цю подію завтра.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 4 жовтня для Близнят

Повсякденні турботи потрібно відкласти хоча б на день — вони нікуди від вас не подінуться, сьогодні краще витратити час на щось приємне: читання, перегляд нового — або улюбленого — серіалу або своє хобі.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 4 жовтня для Раків

Небажано відволікатися від основної — професійної — діяльності, перемикаючись на заняття, необхідності в яких немає. Вони просто "з'їдять" час, якого сьогодні і без того небагато.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 4 жовтня для Левів

Сьогодні неможливо зробити занадто багато добра — воно буде необхідно людям, вам же згодом віддячить саме життя, хоча сенс благодійності, звичайно ж, не в цьому.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 4 жовтня для Дів

Спілкуючись з людьми, які оточують вас, — навіть вельми неприємними, намагайтеся не кривословити і не підвищувати на них тон: наслідки — на жаль — можуть виявитися непередбачуваними.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 4 жовтня для Терезів

Ваше фінансове становище стабільне як ніколи, але це не означає, що можна нерозважливо витрачати гроші направо і наліво — режим розумної економії поки ще нікому не зашкодив.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 4 жовтня для Скорпіонів

Незважаючи на те, що нинішній день — будній, краще провести його не на роботі, а вдома: в тиші, спокої і самоті, так вам не вдасться ні з ким вступити в конфлікт – вийти з нього виявиться непростою справою.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 4 жовтня для Стрільців

Причиною сварок з оточенням може стати ваш характер, який ви не зможете — або не захочете — вгамувати, тому спробуйте хоча б не вихлюпувати на них всі накопичені у вас негативні емоції.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 4 жовтня для Козорогів

Малознайома людина, з якою ви — на свою біду — вирішите поспілкуватися, може наговорити вам багато неприємних — і несправедливих — речей, тому бажано, проігнорувавши її, просто піти повз.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 4 жовтня для Водоліїв

Не варто домагатися свого усіма доступними — і недоступними — способами: поставленої мети досягти все одно не вдасться, а повагу колег і начальства цілком можна втратити.

Риби (19.02 — 20.03)

Гороскоп 4 жовтня на для Риб

У боротьбі з поганим настроєм всі засоби хороші, але краще всього щиро поговорити з давньою подругою — така бесіда значно переважає консультацію з найкращим психотерапевтом.

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