Адаптація до школи: поради батькам, як допомогти дитині звикнути в 1 класі

Адаптація до школи – важкий і дуже важливий період як у житті дітей, так і їхніх батьків.

Перший дзвінок пролунав для понад 400 тисяч першокласників. Важливою для маленьких учнів є адаптація до школи, адже перебування там суттєво відрізняється від звичного для них садочка. Адаптація до школи – перехід дитини до систематичного навчання і звикання до нових умов. І цей період звикання до навчання кожен першокласник переживає по-своєму.

ТСН.ua підготував матеріал про те, що допоможе дітям швидше адаптуватися до навчання у школі.

Труднощі адаптаційного періоду в школі

Перехід із дитсадка до школи не завжди минає гладко для першачків, адже їх супроводжують психологічні і соціальні проблеми. У дитини з'являється новий режим дня, обов'язки - це часто викликає втому, дратівливість, непослух.

"Вступ дитини до школи – переламний етап у її соціалізації, адже дитина вперше опиняється у середовищі з новими вимогами та правилами. Тому завдання найближчого оточення дитини – спостерігати за її розвитком та поступово готувати до зустрічі зі шкільним життям", – розповіла ТСН.ua кандидатка психологічних наук, практична психологиня Марина Дворник.

Початок шкільного навчання часто є причиною емоційно-стресової ситуації: через зміну звичного способу життя на дитину збільшується психоемоційне навантаження. Проявами труднощів звикання і перенапруженості організму може стати примхливість дітей вдома, часта зміна настрою, складна поведінка тощо. Скільки триватиме цей складний період, однозначно сказати не можна – це індивідуально і залежить не лише від дитини, а й її родини та атмосфери, що там панує.

Етапи та фактори адаптації до школи

Ступінь готовності до шкільного навчання оцінюється, як правило, за такими сферами: біологічна, особистісна, соціально-психологічна й інтелектуальна.

На початковому етапі дитина придивляється до всього нового та вивчає все. Цей період характеризується бурхливою реакцією. Він може тривати два-три тижні. Далі дитина поступово пристосовується до шкільних умов. Дитина стає більш спокійною та врівноваженою. З'являється зацікавленність навчанням, спілкуванням з однолітками тощо.

Серед факторів, які впливають на те, як дитина адаптується до нових умов життя, виділяють такі:

емоційний і особистісний розвиток дитини, на який впливає і сімейне виховання, і досвід спілкування з однолітками іншими дітьми і дорослими;

психофізіологічні характеристики дитини;

рівень інтелектуального розвитку: навичок письма, рахунку і малювання, тонкої моторики.

Фізіологічна адаптація

Батькам не варто віддавати дитину до загальноосвітньої школи, якщо в неї ще не сформовані ключові антропометричні показники, каже психологиня Марина Дворник. Йдеться насамперед про такі чинники:

достатня пропорційність частин тіла (дитина може дістати провідною рукою до протилежного вуха через верхівку голови);

зубна зрілість (не менше 5-10 постійних зубів у 7 років);

зрілість кори головного мозку (дорослий своєю долонею накриває одну руку дитини, а на іншій по черзі показує пальчики; дитина повинна підняти відповідний палець з-під руки дорослого);

зрілість кістяка (дорослий показує дитині дві позиції: "коза" – руки в кулаки, викинутий 2-й і 3-й пальці, "корова" – 2-й і 5-й пальці; дитина має вміти почергово змінювати позиції рук).

Соціально-психологічна адаптація

Про успішну психологічну адаптацію свідчить те, що дитина йде до школи із задоволенням – і це її особисте бажання, а не вплив зовнішніх атрибутів - такі як рюкзак, форма, зошити, олівці тощо.

"Особистісна готовність до школи включає і те, наскільки дитина вміє керувати своїми емоціями. Для цього батькам слід потурбуватися про те, аби дитина розрізняла базові емоції та вміла довільно їх переключати. Допоможуть розмови про те, що викликає ті чи інші емоції: як заспокоюватися, сповільнюючи дихання, якщо злий або надто пожвавлений. Інтелектуально адаптована до школи дитина – це така, що вже має певний кругозір і запас знань. Вона володіє диференційований сприйняттям, аналітичним мисленням, логічним запам’ятовуванням, розмовною мовою і здатністю розуміти й застосовувати символи", – розповідає писхологиня.

Соціально-психологічна готовність дитини до школи передбачає гнучкість у побудові стосунків. "Для того, аби заводити друзів та спільно виконувати навчальні завдання, дитина має вміти як поступатися, так і захищатися. Це можна відстежувати в колективних іграх, де помітно, яку позицію зазвичай займає малюк – лідирує чи виконує, залучається чи відсторонюється", - додала Марина Дворник.

Скільки часу займає адаптація в першому класі

Період алаптації може тривати від восьми тижнів до шести місяців. На це впливає кілька чинників: особливості дитини, її знання і уміння, специфіка навчальної програми тощо.

Розділити першачків можна на три групи за ступенем адаптації до школи:

Перша: діти протягом двох-трьох місяців навчання легко вливаються в дитячий колектив, без особливої напруги виконують вимоги педагога та із задоволенням йдкть до школи.

діти протягом двох-трьох місяців навчання легко вливаються в дитячий колектив, без особливої напруги виконують вимоги педагога та із задоволенням йдкть до школи. Друга: діти лише за пів року вливаються у колектив; протягом цього часу часто сваряться з товаришами, бурхливо реагують на зауваження вчителя, їм важко дається навчальна програма.

діти лише за пів року вливаються у колектив; протягом цього часу часто сваряться з товаришами, бурхливо реагують на зауваження вчителя, їм важко дається навчальна програма. Третя: у дітей ускладнена соціально-психологічна адаптація – вони поводяться конфліктно, мають переважно негативні емоції, є труднощі із засвоєнням шкільної програми.

Слід зауважити, що нормальний процес адаптації у першокласників триває 6-8 тижнів - може сягати пів року.

Ознаки успішної адаптації дитини до школи

Одним з перших показників успішної адаптації дитини до школи – це задоволеність від процесу навчання:

дитина з радістю говорить про школу, однокласників і з задоволенням її відвідує.

Якщо навчальна програма та завдання не приносять особливої складності першачку, то адаптація відбувається успішно. Крім того, дитина може самостійно виконувати завдання і лише після невдалих спроб просить про допомогу дорослого.

Задоволенння від взаємин із учителем і однокласниками – одна з основних ознак успішної адаптації. Якщо у дитини склалися гармонійні взаємини із колективом, то процес звикання буде відбуватися з найменшими витратами.

Як допомогти дитині легше адаптуватися до школи

Для успішної психологічної адаптації важлива доброзичлива і спокійна атмосфера в сім'ї. Потрібно також відпочивати, грати в спокійні ігри, гуляти. "Особливо важливо стежити за тим, щоб для активного дозвілля й відпочинку малюка також було достатньо часу, аби перехід від провідної ігрової діяльності до діяльності навчальної відбувався не різко, а поступово", – радить психологиня.

Роль батьків під час шкільного навчання дитини дуже важлива. У жодному разі не слід вважати, що школа замінить батьків як головних експертів життя малюка.

"Батькам слід розповідати дитині про різні способи взаємодії з іншими, а також демонструвати на власному прикладі, що домовлятися на горизонтальному рівні "ти мені – я тобі" – це найкраща стратегія, коли йдеться про спільну діяльність і досягнення спільної мети. Варто цікавитися, як минає навчання дитини, розділяти з нею її перші шкільні успіхи й невдачі, допомагайте у виконанні складних завдань та вирішенні конфліктів", – каже Марина Дворник.

Загальні поради батькам

Кілька порад, які допоможуть успішно адаптуватися дитині до нових умов:

Зранку будіть дитину спокійно

Перед початком дня побажайте дитині успіху, знайдіть кілька ласкавих слів.

Зустрічаючи дитину після школи, дайте трохи розслабитися.

Після школи не поспішайте сідати за уроки.

Не змушуйте робити всі вправи одразу: 20 хвилин занять – 10 хвилин перерва.

В спілкуванні з дитиною намагайтеся уникати умов: "Якщо ти зробиш, то...".

Будьте уважні до скарг дитини на втому чи погане самопочуття.

Період адаптації до школи – дуже важливий етап у житті першокласника. Він триває від кількох тижнів до півроку. Як цей процес відбуватиметься залежить не лише від особистих якостей дитини, а й від батьків. Саме вони можуть допомогти пройти цей період своїм дітям безболісно.

Читайте также: Адаптація до дитячого садка: що варто знати батькам

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання