Курс долара і євро на 1 жовтня

Вартість долара становить 26,61 грн, а євро – 30,82 грн.
У п'ятницю, 1 жовтня, долар здорожчає, а євро - подешевшає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. Ці ж курси валют діятимуть протягом найближчих вихідних – суботи та неділі, 2 та 3 жовтня.
Офіційні курси валют Нацбанку на 1 жовтня:
- Долар США – 26,61 грн (плюс 4 коп)
- Євро – 30,82 грн (мінус 16 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 30 вересня:
- Долар США – 26,5/26,7 грн.
- Євро – 30,7/31,0 грн.
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