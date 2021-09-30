Курс долара і євро на 1 жовтня

Курс долара і євро на 1 жовтня

Вартість долара становить 26,61 грн, а євро – 30,82 грн.

У п'ятницю, 1 жовтня, долар здорожчає, а євро - подешевшає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. Ці ж курси валют діятимуть протягом найближчих вихідних – суботи та неділі, 2 та 3 жовтня.

Офіційні курси валют Нацбанку на 1 жовтня:

Долар США – 26,61 грн (плюс 4 коп)

Євро – 30,82 грн (мінус 16 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 30 вересня:

Долар США – 26,5/26,7 грн.

Євро – 30,7/31,0 грн.

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