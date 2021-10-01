Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 1 октября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 12 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 1 октября зафиксировано 12 034 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 172 человека, 3 264 пациента выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 637 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 89 002 человека;
- методом ИФА — 10 265 человек;
- экспресс-тестами — 33 178 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 435 413 человек;
- выздоровели — 2 258 455 человек;
- летальных исходов — 56 446;
- проведено ПЦР-тестов — 12 875 426.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.