Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 1 октября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 1 октября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 12 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 1 октября зафиксировано 12 034 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 172 человека, 3 264 пациента выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 637 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 89 002 человека;

методом ИФА — 10 265 человек;

экспресс-тестами — 33 178 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 435 413 человек;

выздоровели — 2 258 455 человек;

летальных исходов — 56 446;

проведено ПЦР-тестов — 12 875 426.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.

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