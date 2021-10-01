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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 1 жовтня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 1 жовтня

УНІАН

За останню добу кількість хворих зросла на понад 12 тисяч.

В Україні станом на ранок 1 жовтня зафіксовано 12 034 нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 172 людини, 3 264 пацієнти одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 637 осіб.

За добу протестовано: 

  • методом ПЛР – 89 002 особи;
  • методом ІФА – 10 265 осіб;
  • експрес-тестами – 33 178 осіб.

За весь час пандемії в Україні: 

  • захворіло – 2 435 413 осіб;
  • одужало – 2 258 455 осіб;
  • летальних випадків – 56 446;
  • проведено ПЛР-тестувань – 12 875 426.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1225), Львівській (794), Запорізькій (770) Донецькій (745) та Дніпропетровській (725) областях.

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