До України прийшли заморозки: в яких регіонах буде зимно

До України прийшли заморозки: в яких регіонах буде зимно

Заморозки і у повітрі, і на ґрунті.

До України прийшли заморозки: їх фіксували вже цієї ночі.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 1 жовтня.

Синоптики повідомляють, що зимно буде і впродовж наступних двох ночей у всіх регіонах країни. Зокрема, у Полтавській Сумській, Чернігівській, Харківській, Луганській областях передбачаються сильні заморозки. Місцями зниження температури повітря до 0-5°С морозу.

Заморозки на ґрунті й подекуди у повітрі найбільше торкнуться заходу країни. Найзимніше повітря буде на північному сході. Там надзвичайники оголосили другий рівень небезпеки.

До слова, попри це перший день жовтня буде теплим. Температура коливатиметься від +10 до +17 градусів. На Приазов'ї про нічний холод нагадуватиме штормовий рвучкий вітер. Опадів на найближчі три дні в Україні теж не прогнозують.

Новини Україні: до всіх регіонів країни прийшли заморозки

Як повідмлялося, погода в Україні у жовтні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 7-12°, в Карпатах 6-7°, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм.

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