В Украину пришли заморозки: в каких регионах будет холодно

В Украину пришли заморозки: в каких регионах будет холодно

Заморозки и в воздухе, и на грунте.

В Украину пришли заморозки: их фиксировали уже этой ночью.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 1 октября.

Синоптики сообщают, что холодно будет и на протяжении следующих двух ночей во всех регионах страны. В частности, в Полтавской Сумской, Черниговской, Харьковской, Луганской областях предусматриваются сильные заморозки. Местами снижение температуры воздуха до 0-5°С мороза.

Заморозки на почве и местами в воздухе больше всего коснутся запада страны. Холодный воздух будет на северо-востоке. Там чрезвычайники объявили второй уровень опасности.

К слову, несмотря на это первый день октября будет теплым. Температура будет колебаться от +10 до +17 градусов. На Приазовье о ночном холодебудет напоминать штормовой порывистый ветер. Осадков в ближайшие три дня в Украине тоже не прогнозируют.

Новости Украины: во все регионы страны пришли заморозки

Как повидмлялося, погода в Украине в октябре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя месячная температура предполагается на уровне 7-12°, в Карпатах 6-7°, что близко к климатической нормы. В пределах нормы будет в октябре и месячное количество осадков: 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм.

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