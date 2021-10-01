Ситуація на Донбасі: бойовики вбили бійця, ще один дістав поранення

Окупанти збільшили кількість обстрілів.
Протягом минулої доби, 30 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє штаб ООС.
- Біля Новотошківського ворожі збройні формуванням двічі обстріляли позиції наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Поблизу Кам’янки окупанти двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, а також з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.
- В районі населеного пункту Попасна найманці здійснили два обстріли з гранатометів різних систем.
- Зі станкових протитанкових гранатометів різних систем ворог вів вогонь в бік Золотого-4 та Катеринівки.
- Поблизу Світлодарська противник застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
- Неподалік Кримського окупанти вели обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
- В районі Павлополя найманці двічі обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- В бік Талаківки ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, один - вогнепальне поранення. Військовослужбовець перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.