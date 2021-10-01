Ситуація на Донбасі: бойовики вбили бійця, ще один дістав поранення

Ситуація на Донбасі: бойовики вбили бійця, ще один дістав поранення

Окупанти збільшили кількість обстрілів.

Протягом минулої доби, 30 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє штаб ООС.

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Біля Новотошківського ворожі збройні формуванням двічі обстріляли позиції наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

ворожі збройні формуванням двічі обстріляли позиції наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Кам’янки окупанти двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, а також з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

окупанти двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, а також з мінометів калібру 82 мм та 120 мм. В районі населеного пункту Попасна найманці здійснили два обстріли з гранатометів різних систем.

найманці здійснили два обстріли з гранатометів різних систем. Зі станкових протитанкових гранатометів різних систем ворог вів вогонь в бік Золотого-4 та Катеринівки.

Поблизу Світлодарська противник застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

противник застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Неподалік Кримського окупанти вели обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

окупанти вели обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. В районі Павлополя найманці двічі обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

найманці двічі обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В бік Талаківки ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, один - вогнепальне поранення. Військовослужбовець перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.

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