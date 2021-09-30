На Донбасі під артобстрілом загинув 39-річний десантник з Дніпропетровщини

У Кам'янці, що розташована за лічені кілометри від окупованого Донецька, місцеві жителі зізнаються — пережили одну із найжахливіших ночей за усю війну.

На Донбасі загинув один український військовий. 39-річний десантник Олексій Стрижак із міста Зеленодольська, на Дніпропетровщині, був вбитий унаслідок прицільного ворожого обстрілу. Сталося це сьогодні вранці, коли проросійські найманці з боку окупованої Ясинуватої обстріляли з артилерії позиції українських бійців у районі села Кам'янка. Олексій зазнав осколкового поранення, яке виявилося несумісним із життям. Прощатимуться із загиблим військовиком у цю суботу в його рідному місті.

Із села Кам’янка поблизу Авдіївки, де загинув наш захисник, репортаж Олександра Моторного. Про це йдеться 30 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

У Кам'янці, що розташована за лічені кілометри від тимчасово окупованого Донецька, місцеві жителі зізнаються — пережили одну із найжахливіших ночей за усю війну.

За словами військових, "працювали" кілька ворожих гармат. Минула ніч на ділянці між Нью-Йорком та Авдіївкою, видалась дуже непростою. У напрямку української лінії оборони, починаючи з другої години ночі і до 8-ої ранку російські окупанти випустили близько сотні важких артилерійських боєприпасів різного калібру.

У Кам'янку до цивільних, на щастя, жоден ворожий снаряд не прилетів! Та місцеві стверджують: тиші не було і зранку.

Новини з фронту: у Кам'янці загинув військовий Олексій Стрижак

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Те, що стріляли добре навчені російські фахівці, українські військові не сумніваються. Кучність вирв — красномовне тому свідчення. І били окупанти у кілька хвиль. Заключна навала відбулася вже вранці.

Смертоносне залізяччя переорувало землю й зрізало соняхи ніби сірники. Під час тієї ворожої артилерійської навали один український військовий отримав поранення, які не залишали шансів на життя.

У Кам’янці, де вже кілька років, як немає жодної військової позиції, натомість усю ніч тремтіли хати. Тітка Ганна після пережитого зізнається: не знає, чи вдасться вижити наступної ночі.

Нагадаємо, що бойовики обстрілюють українські позиції: від куль окупантів загинув боєць ООС.

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