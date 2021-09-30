На Донбассе под артобстрелом погиб 39-летний десантник с Днепропетровщины

В Каменке, расположенной за считанные километрах от оккупированного Донецка, местные жители признаются — пережили одну из самых ужасных ночей за всю войну.

На Донбассе погиб один украинский военный. 39-летний десантник Алексей Стрижак из города Зеленодольска на Днепропетровщине, был убит в результате прицельного вражеского обстрела. Произошло это сегодня утром, когда пророссийские наемники со стороны оккупированной Ясиноватой обстреляли из артиллерии позиции украинских бойцов в районе села Каменка. Алексей получил осколочное ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью. Прощаться с погибшим военным в эту субботу в его родном городе.

Из села Каменка вблизи Авдеевки, где погиб наш защитник, репортаж Александра Моторного. Об этом говорится 30 сентября в сюжете ТСН.19:30.

В Каменке, расположенной за считанные километрах от временно оккупированного Донецка, местные жители признаются — пережили одну из самых ужасных ночей за всю войну.

По словам военных, "работали" несколько вражеских орудий. Минувшая ночь на участке между Нью-Йорком и Авдеевкой, показалась очень непростой. В направлении украинского линии обороны, начиная с двух часов ночи и до восьмого утра российские оккупанты выпустили около сотни тяжелых артиллерийских боеприпасов различного калибра.

В Каменку к гражданским, к счастью, ни один вражеский снаряд не прилетел! Но местные утверждают, что тишины не было и утром.

Новости с фронта: в Каменке погиб военный Алексей Стрижак

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То, что стреляли хорошо обученные российские специалисты, украинские военные не сомневаются. Кучность воронок — красноречивое тому свидетельство. И били оккупанты в несколько волн. Заключительная нашествие состоялась уже утром.

Смертоносное железо вспахивало землю и срезало подсолнухи как спички. Во время враждебного артиллерийского нашествия один украинский военный получил ранение, которое не оставило шансов на жизнь.

В Каменке, где уже несколько лет, как нет никакой военной позиции, зато всю ночь дрожали дома. Тетя Анна после пережитого признается: не знает, удастся ли выжить в следующую ночь.

Напомним, что боевики обстреливают украинские позиции от пуль оккупантов: погиб боец ООС.

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