Модно и удобно: как выбрать обувь на нынешний осенний сезон

Трендовые ботинки должны быть не только красивыми.

Дизайнеры и врачи сошлись на том, что обувь на осень этого сезона должно быть не просто красивой, но и комфортной. Однако, определенные правила, как выбирать ее для себя и для детей, все же существуют и их стоит запомнить.

О том, как угодить своему здоровью и моде в этом сезоне, говорится 30 сентября в сюжете ТСН.19:30.

Одного мнения относительно идеальной обуви не существует, но в этом году дизайнеры, модные эксперты и врачи сошлись на том, что для осенней поры она должна быть прежде всего комфортной.

В этом сезоне в моде удобные подошвы, мягкие и качественные материалы, а еще — много светлых тонов, которые вытесняют привычный черный. "Не надо бояться светлой замши, потому что в любую погоду ее можно покрыть защитой от влаги и — все нормально", — говорит Алина Качоровская, совладелица бренда обуви и одежды.

Комфорт в приоритете и при выборе каблуков. Даже толстеньких не должно быть ощутимо. Модная обувь с квадратным носом, на грубом каблуке с платформой, а еще — стрейчевая.

Уже несколько сезонов неизменный тренд — лоферы. "Можно сказать, что в мире обуви — это как брючный костюм. Они есть и на тонкой подошве, и на утолщенной, даже могут быть на зубчатой. Оттенки — беж, карамель, мокко ", — рассказывает Наталья Гордиенко, соучредитель магазина дизайнерских вещей.

По-прежнему популярными остаются высокие сапоги и привычные кроссовки. Правда, здесь советуют экспериментировать с формой и цветом. Невиданный же ажиотаж вызвали уличные аналоги домашних тапочек: слипперы или мюли с мехом и без него, есть даже модели с открытыми пятками.

Если для модной взрослой обуви удобство только начинает преобладать при выборе, то для детской — это неизменный критерий. "В этом году модным, как никогда, является все массивное и одновременно удобное. Особенно для детей важен комфорт ", — говорит дизайнер Андре Тан.

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Если не удалось найти того, что нравится, в магазинах, обувь можно пошить на заказ.

Цена пары обуви, сделанной индивидуально, стартует от ста долларов, а пошить ее могут в сутки. Материалы мастер Владимир Олийнык советует выбирать натуральные и практичные. "С крэка, нубука или спилки — носиться не будет", — говорит он, отметив, что подошва для осенней обуви должна быть из полиуретана, потому что он - и легкий, и теплый.

Если подошва будет резиновая, ноги быстро замерзнут. А это, говорят врачи, едва ли не основная из причин сезонных заболеваний.

"Впереди не должен быть узкий носок, чтобы не сдавливать пальцы. И, конечно, должны быть натуральные материалы, чтобы нога в них не потела — в обуви не должно быть ни холодно, ни жарко ", — советует врач-ортопед Дмитрий Мордовец.

Внимательно следует подойти и к выбору каблуков — они, по словам врачей, должны быть не выше трех сантиметров. Если же отказаться от высоких каблуков не удается, то носить их следует не более чем три часа в день.

Новости Украины: какая обувь на осень модная в этом сезоне

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