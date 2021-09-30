В Украине растет детская заболеваемость коронавирусом: когда начнется массовая вакцинация подростков

По словам Ляшко, к массовой вакцинации подростков переходить преждевременно.

Министерство здравоохранения не запрещает вакцинацию подростков с 12 лет, но отдает приоритет возрастной группе "60+". Поскольку, по статистике заболеваний, в Украине больше новых случаев среди взрослых.

Об этом 30 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

А 80% смертельных случаев от коронавируса приходятся на людей в возрасте от шестидесяти лет. Из них не вакцинированы — 98% процентов людей.

Коронавирус в Украине: каждый 10 новый подтвержденный случай приходится на детей

"Сегодня у нас больше всего болеют взрослые и больше летальных случаев у людей старше 60 лет. Поэтому пока мы не вакцинируем 50-70% взрослого населения, к массовой вакцинации подростков переходить преждевременно", — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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