В Беларуси полсотни людей арестовали из-за гибели сотрудника КГБ

Из-за комментариев в соцсетях их обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси.

Около 50 граждан Беларуси были задержаны из-за опубликованных в соцсетях комментариев по поводу гибели сотрудника КГБ, которого застрелил 31-летний Андрей Зельцер, в квартиру которого ворвались силовики в штатском.

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

Граждан задержали в рамках уголовного дела, которое возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси — оскорбление государственного служащего (ст. 369) и разжигание социальной розни (ст. 130).

Среди задержанных — жители Минска, Гомеля, Речицы, Жлобино, Витебска и других городов. Правозащитники установили личности более 30 арестантов.

В Telegram-канале Tut.by появилось видео задержания жительницы города Гродно, в дом которой пришли вооруженные бойцы ОМОНа.

Напомним, из-за расстрела белорусского активиста Андрея Зельцера под посольством Беларуси в Киеве состоялась акция протеста.

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