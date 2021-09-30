У Білорусі пів сотні людей арештували через загибель працівника КДБ

За коментарі в соцмережах їх звинувачують за двома статтями Кримінального кодексу Білорусі.

Близько 50 громадян Білорусі було затримано через опубліковані в соцмережах коментарі з приводу загибелі працівника КДБ, якого застрелив 31-річний Андрій Зельцер, до помешкання якого ввірвалися силовики у цивільному.

Про це повідомляє правозахисний центр “Вясна”.

Громадян затримали в рамках кримінальної справи, яку відкрито за двома статтями Кримінального кодексу Білорусі — образа державного службовця (ст. 369) і розпалювання соціальної ворожнечі (ст. 130).

Серед затриманих - жителі Мінська, Гомеля, Речиці, Жлобіно, Вітебська та інших міст. Правозахисники встановили особи понад 30 арештантів.

У Telegram-каналі Tut.by з'явилося відео затримання мешканки міста Гродно, до помешкання якої прийшли озброєні бійці ОМОНу.

Нагадаємо, через розстріл білоруського активіста Андрія Зельцера під посольством Білорусі в Києві відбулася акція протесту.

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