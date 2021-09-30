Финляндия первой в ЕС начнет вакцинацию норок против СOVID-19

Финляндия первой в ЕС начнет вакцинацию норок против СOVID-19

Разработка вакцины началась осенью 2020 года.

Финляндия первой в Европейском союза начнет вакцинацию норок от коронавируса. Вакцинация начнется в течение ближайших нескольких недель.

Об этом сообщает Yle.

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Отмечается, что вакцинировать норок будут препаратом FurcoVac, который разработала исследовательская группа Хельсинского университета.

Ее протестировали на ферме в Центральной Остроботнии и в лаборатории Хельсинского университета. По результатам испытаний, реакция животных на вакцину была признана удовлетворительной.

Также сообщается, что управление по безопасности пищевых продуктов Финляндии выдало Ассоциации звероводов условную лицензию по итогам тестовой вакцинации специальным препаратом.

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