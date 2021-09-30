Фінляндія першою у ЄС розпочне вакцинацію норок проти СOVID-19

Розробка вакцини розпочалася восени 2020 року.
Фінляндія першою у Європейському союзу розпочне вакцинацію норок від коронавірусу. Вакцинація розпочнеться протягом найближчих декількох тижнів.
Про це повідомляє Yle.
Зазначається, що вакцинувати норок будуть препаратом FurcoVac, який розробила дослідницька група Гельсінського університету.
Її протестували на фермі в Центральній Остроботнії та в лабораторії Гельсінського університету. За результатами випробувань? реакція тварин на вакцину була визнана задовільною.
Також повідомляється, що управління з безпеки харчових продуктів Фінляндії видало Асоціації звіроводів умовну ліцензію за підсумками тестової вакцинації спеціальним препаратом.
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