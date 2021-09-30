Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Фінляндія першою у ЄС розпочне вакцинацію норок проти СOVID-19

Фінляндія першою у ЄС розпочне вакцинацію норок проти СOVID-19

Associated Press

Розробка вакцини розпочалася восени 2020 року.

Фінляндія першою у Європейському союзу розпочне вакцинацію норок від коронавірусу. Вакцинація розпочнеться протягом найближчих декількох тижнів.

Про це повідомляє Yle.

Зазначається, що вакцинувати норок будуть препаратом FurcoVac, який розробила дослідницька група Гельсінського університету.

Її протестували на фермі в Центральній Остроботнії та в лабораторії Гельсінського університету. За результатами випробувань? реакція тварин на вакцину була визнана задовільною.

Також повідомляється, що управління з безпеки харчових продуктів Фінляндії видало Асоціації звіроводів умовну ліцензію за підсумками тестової вакцинації спеціальним препаратом.

Читайте також:

У Данії знищать понад 15 мільйонів норок через новий штам коронавірусу

У Данії знищать понад 15 мільйонів норок через новий штам коронавірусу

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація