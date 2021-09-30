Фінляндія першою у ЄС розпочне вакцинацію норок проти СOVID-19

Фінляндія першою у ЄС розпочне вакцинацію норок проти СOVID-19

Розробка вакцини розпочалася восени 2020 року.

Фінляндія першою у Європейському союзу розпочне вакцинацію норок від коронавірусу. Вакцинація розпочнеться протягом найближчих декількох тижнів.

Про це повідомляє Yle.

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Зазначається, що вакцинувати норок будуть препаратом FurcoVac, який розробила дослідницька група Гельсінського університету.

Її протестували на фермі в Центральній Остроботнії та в лабораторії Гельсінського університету. За результатами випробувань? реакція тварин на вакцину була визнана задовільною.

Також повідомляється, що управління з безпеки харчових продуктів Фінляндії видало Асоціації звіроводів умовну ліцензію за підсумками тестової вакцинації спеціальним препаратом.

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